الجوز الأخضر.. عنصر غذائي مميز يجمع بين الطعم والفوائد الصحية

يعد الجوز الأخضر من المكونات الغذائية الغنية بالفوائد الصحية. الجوز، بشكليه الأخضر واليابس، كان ولا يزال من المكسرات التي تحظى بشعبية واسعة بين محبي الأغذية الصحية.

قد يتساءل الكثيرون عن القيمة الغذائية لهذا النوع من الجوز وما إذا كان يحتوي سعرات حرارية عالية أم يمكن استهلاكه ضمن نظام غذائي متوازن. إليكم أفضل أنواع المكسرات.



الجوز الأخضر هو الثمرة غير الناضجة لشجرة الجوز.

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يحتوي الجوز الأخضر قشرة خارجية سميكة يغطيها ملمس ناعم ولون أخضر زاهٍ. يختلف عن الجوز الناضج الذي نعرفه بقشرته الصلبة والخشنة، حيث يكون طريًا وقابلًا للأكل بشكل مباشر من دون الحاجة لكسره.

في هذه المرحلة المبكرة، يكون الجوز أكثر مرونة وطعمه أقرب إلى النكهة النباتية الطازجة.

ويعتبر الجوز الأخضر من المصادر الغذائية الغنية بالعناصر المفيدة، ويستخدم في العديد من المطابخ حول العالم بطرق متنوعة، سواء في السلطات أو الحلويات أو العصائر الطبيعية.

لكن ماذا عن سعراته الحرارية؟



عند الحديث عن الجوز الأخضر تحديدًا، تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك بيانات دقيقة على نطاق واسع حول عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها مقارنةً بالجوز الناضج.

ولكن يمكننا الاستدلال على القيمة التقريبية من خلال التركيب الغذائي المعروف للجوز بشكل عام.

الجوز بشكل عام، سواء كان ناضجًا أو أخضر، يعتبر من المكسرات التي تحتوي نسبة عالية من الدهون الصحية.

هذه الدهون هي التي تعطيه القيمة الغذائية المرتفعة.

يقدر أن 100 غرام من الجوز الأخضر يحتوي تقريبًا 600 إلى 700 سعرة حرارية، وذلك بناءً على نسبة الدهون العالية التي يتميز بها.



إلى جانب السعرات الحرارية العالية، فإن الجوز الأخضر غني بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تجعل منه إضافة مفيدة لأي نظام غذائي. إليكم بعض الفوائد الصحية للجوز الأخضر:



غني بالأوميغا-3: الجوز مصدر مهم للأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم صحة القلب والشرايين، وتقليل الالتهابات، وتعزيز صحة الدماغ.

مضادات الأكسدة: يحتوي الجوز الأخضر مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، وهي مواد تساعد في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. بحسب موقع بلانتس بايسد.

فيتامين “إي”: الجوز الأخضر غني بفيتامين “إي” الذي يعمل على تعزيز صحة الجلد والشعر ويحمي من تأثيرات الشيخوخة المبكرة.

الألياف: يعد الجوز الأخضر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تؤدي دورًا مهمًا في تحسين الهضم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ودعم الشعور بالشبع لفترة أطول.

الفيتامينات والمعادن: يحتوي الجوز الأخضر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل المغنيسيوم، النحاس، الفوسفور، وفيتامينات ب المختلفة، والتي تؤدي جميعها أدوارًا مهمة في دعم الصحة العامة.



يتنوع استخدام الجوز الأخضر في الطهي والوجبات بشكل كبير، وذلك يعود إلى طبيعته الطرية ومذاقه الطازج. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الوصفات، ومنها:



إضافته إلى السلطات: يمكن تقطيع الجوز الأخضر إلى شرائح رقيقة وإضافته إلى السلطات الخضراء ليمنحها طعمًا لذيذًا وملمسًا مميزًا.

صنع المربيات: في بعض الثقافات، يستخدم الجوز الأخضر في صنع المربيات والحلويات نظرًا لقوامه الطري ونكهته المميزة. جربوا المعمول بالجوز.

العصائر الطبيعية: يمكن إضافته إلى العصائر الخضراء للحصول على نكهة جديدة ومغذية.

تناوله كوجبة خفيفة: يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، حيث يعد مصدرًا غنيًا للطاقة.



رغم أن الجوز الأخضر يحتوي فوائد صحية عديدة، إلا أن استهلاكه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة في الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية التي يحتوي عليها.

لذلك يفضل تناوله بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن.

وإذا كنتم تتبعون نظامًا غذائيًا للتحكم في الوزن أو مراقبة السعرات الحرارية، قد يكون من الأفضل استهلاك كميات محدودة من الجوز الأخضر.

ولكن لا تسمحوا للسعرات الحرارية أن تمنعكم من الاستفادة من الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها.



من أجل التخفيف من السعرات الحرارية التي يحتويها الجوز الأخضر، إليكم بعض النصائح التي من الضروري اتباعها عند تناوله:



التحكم في الكمية: إذا كنتم تسعون لتقليل السعرات الحرارية، جربوا تقليل كمية الجوز الأخضر المستخدمة في وجباتكم. يكفي استخدام عدد قليل من الحبات في السلطة أو العصائر.

الدمج مع الأطعمة الأخرى: حاولوا دمج الجوز الأخضر مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية لتحسين الشبع من دون إضافة سعرات حرارية كثيرة.

تحضير الوصفات بحذر: تجنبوا إضافة الكثير من المكونات الدهنية أو السكرية عند استخدام الجوز الأخضر في الطهي. اختاروا وصفات صحية تعتمد على المكونات الطبيعية.





الجوز الأخضر، مثل الجوز الناضج، يحتوي سعرات حرارية عالية نسبيًا نظراً لاحتوائه الدهون الصحية. ورغم ذلك، فهو يقدم فوائد صحية كبيرة. لذا، يمكنكم الاستمتاع به كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن مع الحرص على الاعتدال في الكمية المستخدمة. إليكم السعرات الحرارية ببذور الشيا. (أطيب طبخة)