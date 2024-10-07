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صحة

خرافات حول أقراص منع الحمل

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:07
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هناك العديد من الخرافات المنتشرة حول وسائل منع الحمل، ما يترتب على عدم اتباعها خوفًا من التعرض لأي مضاعفات أو مشاكل صحية، ووفقًا لموقع hindustantimes سنتعرف على أبرز هذه الخرافات والحقائق، ومنها:
الأسطورة 1: حبوب منع الحمل قد تؤدي إلى زيادة الوزن لدى النساء
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الحقيقة: هذه العبارة لا تتمتع بأي مصداقية حيث لا يوجد دليل أو بيانات أو بحث يثبت ذلك، فلا ينبغي للنساء أن يشعرن بالذعر أو القلق لأن حبوب منع الحمل لن تزيد من وزنهن.

الأسطورة رقم 2: وسائل منع الحمل ستضر بخصوبتك
الحقيقة: لا يوجد بحث  يؤكد العلاقة بين وسائل منع الحمل والعقم، فلن تؤثر وسائل منع الحمل على خصوبتك بأي شكل من الأشكال، ويمكن أن تساعد وسائل منع الحمل في تحسين الخصوبة من خلال تنظيم دورة المرأة،  ومن المعروف أيضًا أن وسائل منع الحمل تعمل على تحسين تقلبات المزاج وتخفيف التشنجات.

الأسطورة رقم 3: تناول المضادات الحيوية مع حبوب منع الحمل يقلل من فعالية الحبوب
الحقيقة: لا، المضادات الحيوية لن تتداخل مع فعالية حبوب منع الحمل.

الأسطورة رقم 4: من المهم أن تأخذي استراحة من حبوب منع الحمل
الحقيقة: يمكن التوقف عن تناول حبوب منع الحمل عندما ترغب المرأة في الحمل وإنجاب طفل،  وإلا فلا يوجد سبب يدعوها إلى التوقف عن تناول حبوب منع الحمل،  ويمكن للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل طالما أرادت بالطبع، ولكن بعد استشارة الطبيب الذي سيختار لها النوع المناسب من حبوب منع الحمل. وينبغي على المرأة أن تكون حريصة على صحتها.
(اليوم السابع)
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