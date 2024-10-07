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صحة

تحذيرات من "ماء الشيا".. كيف يعبث بتأثير الأدوية؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:59
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اكتسبت بذور الشيا شعبية كبيرة على الإنترنت بسبب فوائدها الصحية المتعددة والمساعدة على فقدان الوزن. ومع ذلك، أثار الخبراء مخاوف بشأن الآثار الجانبية المزعجة المحتملة لهذه الحبوب السوداء الصغيرة. 
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ويقول الخبراء في تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" إنه "حتى الأطعمة الصحية يمكن أن يكون لها جوانب سلبية وآثار جانبية غير متوقعة، خاصة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة". 

وأضافوا "ينطبق هذا بشكل خاص على بذور الشيا، البذور البيضاوية الرمادية والسوداء التي تتطور إلى ملمس يشبه الهلام عندما تمتص أي شكل من أشكال السوائل".

 وخلال الفترة الماضية، زعم الكثيرون عبر تيك توك أن شرب كوب من بذور الشيا الممزوجة بعصير الليمون والماء، والذي يشبه بيض الضفادع في الماء، ساعدهم على التخلص من نصف كيلو تقريبا خلال يوم واحد.

وادعى آخرون أن المشروب كبح شهيتهم، وأبقى أجسامهم رطبة، أو ساعد في تخفيف الانتفاخ اليومي.

من جانبها، أصدرت أخصائية التغذية إيرين فيلجون تحذيرًا بشأن هذا الخليط مشددة على أنه "ليس علاجًا سحرياً" وقد يكون له بعض الآثار الجانبية المزعجة، مؤكدة أن "نفس الخصائص التي يزعم المؤثرون أنها تساعدهم على إنقاص الوزن قد تتداخل أيضًا مع بعض أنواع الأدوية".

وأضافت "قد تؤدي بذور الشيا إلى إبطاء امتصاص بعض الأدوية، مثل تلك الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ما قد يقلل من فعاليتها، لذلك يجب تجنب تناول كميات كبيرة من بذور الشيا إذا كان الشخص يتناول أيًا من هذه الأدوية دون استشارة طبيب أخصائي أولاً".

وتابعت "مشروب ماء الشيا قد يكون له فوائده مثل جعل الشخص "يشعر بالشبع لفترة أطول، أو يزيد من تناول الماء وينظم حركات الأمعاء لكنه لا يناسب الجميع". 
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