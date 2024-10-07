أهمية التغذية للحوامل.. تجنبِ "أنيميا" الحمل وضررها

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هناك عدة عوامل تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا خلال فترة الحمل وأبرزها نقص حمض الفوليك وقلة نسبة الحديد في الدم، بالإضافة إلى عدم الحصول على القدر الكافي من الحديد وفيتامين ب 12 من الطعام وبالتالي نقص إنتاج كرات الدم الحمرء.وقد يرجع السبب أيضًا إلى وجود نزيف مهبلي أو رفض الجسم لامتصاص الحديد الموجود في الدم، لذا يجب استشارة الطبيب المختص.هناك الكثير من الأعراض التي تدل على الإصابة بأنيميا الحمل وأهمها الصداع الشديد والشعور بالتعب والخمول طوال الوقت، وكذلك ضعف الجسم وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم.ومن أهم أعراض أنيميا الحمل أيضًا انخفاض ضغط الدم والشعور ببرودة الأطراف وكذلك بهتان لون البشرة والشفاة، بالإضافة إلى العصبية الزائدة وعدم القدرة على التركيز.أما عن أضرار الإصابة بأنيميا الحمل فهي تكمن في ضعف جسم الحامل والتأثير على حركتها، بالإضافة إلى قلة وزن الجنين وزيادة احتمالية إصابته بالأنيميا وأيضًا التأثير على نمو الطفل وإمكانية إصابته بالتشوهات الخلقية وإصابة الحامل بالاكتئاب.هناك الكثير من الإجراءات التي يتخذها الطبيب ليقي الحامل من الإصابة بالأنيميا أبرزها تناول أقراص حمض الفوليك بصورة منتظمة ووصف الكثير من المكملات الغذائية بالإضافة إلى تناول فيتامينات الحديد بانتظام.ويوصي الطبيب بتناول أنواع محددة من الاكلات مثل الجرجير والسبانخ واللحوم والفول والمكسرات بالإضافة إلى الكيوي والطماطم والبرتقال والفراولة.والطريقة الوحيدة لاكتشاف إصابة الحامل بالانيميا هي إجراء تحليل دم لمعرفة نسبة الحديد في الدم، وفي حالة اكتشاف وجود أنيميا لابد من الحرص على معالجتها لتجنب الإصابة بأضرارها ومخاطرها. (فاميلي)