مشروب شائع قد يكون الحل لمشاكل النوم والتوتر.. ما هو؟

يعد النوم الجيد مهما لأداء المهام اليومية، وقد يساهم في زيادة العمر عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، وفقا للخبراء.



Advertisement

وفي حديثه لـ"ميرور"، أوضح بوند، الكيميائي وباحث الشاي من لجنة استشارات الشاي (TAP)، أن كل أنواع الشاي، وليس فقط شاي البابونج المعروف، قد تساعد في تحسين جودة النوم.



وقال إن تناول الشاي بانتظام، سواء كان بالحليب أو بدونه، يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية لمشاكل النوم.



ويؤكد تقرير صادر عن لجنة استشارات الشاي بعنوان "النوم والتوتر والقلق والشاي: المشروبات الجيدة!"، أن أنواعا مختلفة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر، تعزز النوم. هناك العديد من الطرق المساعدة على النوم بسرعة، مثل تقنيات استرخاء العضلات والتنفس. إلا أن خبير التغذية الدكتور تيم بوند، أشار إلى بعض المشروبات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على جودة النوم.وفي حديثه لـ"ميرور"، أوضح بوند، الكيميائي وباحث الشاي من لجنة استشارات الشاي (TAP)، أن كل أنواع الشاي، وليس فقط شاي البابونج المعروف، قد تساعد في تحسين جودة النوم.وقال إن تناول الشاي بانتظام، سواء كان بالحليب أو بدونه، يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية لمشاكل النوم.ويؤكد تقرير صادر عن لجنة استشارات الشاي بعنوان "النوم والتوتر والقلق والشاي: المشروبات الجيدة!"، أن أنواعا مختلفة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر، تعزز النوم.

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا لمدة 3 أسابيع يساعد على تحسين مدة وجودة النوم. (روسيا اليوم)