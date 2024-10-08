28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
طعامك.. كيف يؤثر في قدرتك على التفكير خلال اليوم؟
Lebanon 24
08-10-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت البروفيسور غاري وينك، أستاذ علم النفس والأعصاب وعلم الفيروسات الجزيئي وعلم والوراثة الطبية في "جامعة أوهايو ستيت"، في تقريره أعده والذي نشره موقع Psychology Today، أنه يجب أن ينظر الشخص إلى تأثيرات نظامه الغذائي اليومي من حيث تأثيراته القصيرة والطويلة المدى على الدماغ.
Advertisement
ويمكن للأطعمة التي تحتوي على منشطات دوائية، مثل القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة الداكنة، أن تعزز سرعة المعالجة العقلية وتحسن الأداء في العديد من المهام المعرفية. لكن فوائدها مؤقتة، حيث إن الأطعمة الأخرى، مثل الفيتامينات والدهون المتوازنة والبروتينات والكربوهيدرات لها تأثيرات أطول أمدًا على وظائف المخ وربما يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات حتى يتم التعبير عنها بالكامل.
وتناول البالغون في منتصف العمر في إحدى الدراسات الكبيرة نظامًا غذائيًا متوسطيًا نموذجيًا لمدة ستة أشهر. لم تجد الدراسة أي دليل على وجود ارتباط بين تناول النظام الغذائي المتوسطي، وأي دليل على تحسن الوظيفة الإدراكية، مثل الذاكرة العاملة أو الذاكرة البصرية أو حل المشكلات.
ولم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في وظائف المخ لدى الأشخاص، كما تم تحديدها بواسطة التصوير العصبي القياسي. كما لم تُظهر دراسة حول التنشيط العصبي في مناطق الدماغ المرتبطة بالمهمة أي تأثيرات بسبب النظام الغذائي.
وفي دراسة أخرى، التزم 1250 بالغًا سليمًا في منتصف العمر بالنظام الغذائي المتوسطي لمدة 18 شهرًا. تم قياس الإدراك باستخدام اختبار Trail Making Test واختبار الطلاقة اللفظية واختبار الذاكرة المنطقية. وقد رصدت الدراسة ملف الأيض لدى المشاركين (250 مقياسًا مختلفًا) للتأكد من التزامهم بالنظام الغذائي (وهو دائمًا نقطة ضعف عند دراسة تأثيرات النظام الغذائي طويل الأمد). وبعد تعديل عوامل الخطر المعروفة، لم يُحسن النظام الغذائي المتوسطي الأداء الإدراكي.
وبحثت إحدى الدراسات في تأثير إضافة أنواع مختلفة من منتجات الألبان. ونظرت الدراسة في التأثيرات الإدراكية لاستهلاك مئة غرام يوميًا من الأطعمة المخمرة أو غير المخمرة أو كاملة الدسم أو قليلة الدسم أو السكرية على 1300 شخص بالغ سليم في منتصف العمر لمدة ست سنوات.
وقاست الدراسة التدهور الإدراكي الذاتي والذاكرة والطلاقة اللفظية والوظائف التنفيذية والحركية. وتمت مقارنة هذا النظام الغذائي باستهلاك مئة غرام يوميًا من اللحوم والأسماك والبيض والفواكه والخضروات، ولكن بدون منتجات الألبان. وبشكل عام، لم تذكر الدراسة أي تأثير لإضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي أو استبدال اللحوم أو الخضروات أو الفاكهة بالألبان على الوظيفة الإدراكية.
وبصرف النظر عن النظام الغذائي، فإن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط باستمرار بضعف الأداء في مهام الذاكرة العاملة. قد لا يؤثر تناول نظام غذائي رديء كل يوم على التفكير بشكل فوري، ولكن يمكن لتناول نظام غذائي رديء لسنوات عديدة يؤدي إلى السمنة يمكن أن يؤثر على القدرات الإدراكية اليومية.
وتشير الدراسات الوبائية والسريرية الحديثة إلى أن السمنة هي عامل خطر للتدهور المعرفي وضعف الذاكرة لدى البالغين. إن زيادة السمنة لها تأثير سلبي مباشر واضح على صحة الدماغ من خلال الآليات التي يحفزها الالتهاب المركزي ومقاومة الأنسولين، مع ملاحظة الانخفاضات الأكثر وضوحًا في المجالات المعرفية التي تعتمد على الفص الجبهي والحُصين.
وقد وثقت العديد من المختبرات في جميع أنحاء العالم الآليات التي تكمن وراء كيف أن الدهون الزائدة في الجسم تضعف وظيفة الدماغ.
بشكل عام، فإن النظام الغذائي الصحي له تأثيرات ضئيلة على مقاييس الذكاء اليومية لدى البالغين الأصحاء من الشباب ومتوسطي العمر. ولكن يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي رديء طوال العمر إلى السمنة، وبالتالي من شأنه أن يضعف بشكل كبير الوظيفة الإدراكية الإجمالية ويسرع من شيخوخة الدماغ.
إن العواقب المفيدة أو الضارة للاختيارات الغذائية اليومية تتطور ببطء على مر السنين والعقود. لذا، ينصح الخبراء بضرورة تغيير النظام الغذائي إذا كان غير صحي لكي يصبح الشخص أكثر صحة على المديين القريب والبعيد. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
08:40 | 2024-10-08
08/10/2024 08:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2024-10-09
كيف يؤثر المشي لمدة 30 دقيقة يوميا على حياة الإنسان؟
02:05 | 2024-10-09
التعرض لموجات الحرّ... تأثيرات سلبية جداً على الأجنة والرضع
00:07 | 2024-10-09
سبب "وجيه" يجبرك على خلع الجوارب قبل النوم
14:25 | 2024-10-08
احذروها.. جرّاح تجميل يكشف عن عملية تجميلية خطيرة!
09:05 | 2024-10-08
انتبه.. أضرار وراء فرك العين
07:01 | 2024-10-08
مشروب شائع قد يكون الحل لمشاكل النوم والتوتر.. ما هو؟
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 12:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 12:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 12:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24