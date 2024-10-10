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صحة

طرق طبيعية لتخليص الجسم من السموم

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:00
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من البقاء رطبًا بشكل كافٍ إلى تناول الأطعمة الكاملة إلى الحصول على قسط كافٍ من الراحة، إليك بعض النصائح لإزالة السموم بعد الإفراط في تناول الأطعمة الشهية، ووفقا لموقع hindustantimes. سنتعرف على أبرز الحيل لتطهير الجسم، ومنها:
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- شرب السوائل
الماء ضروري للمساعدة في التخلص من السموم من الجسم. يجب أن نهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ويمكننا إضافة شرائح الليمون أو قليل من خل التفاح إلى الماء، مما يساعد على تحسين الهضم وتطهير الكبد.

-تناول الأطعمة الكاملة
ركز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وتساعد في دعم عملية إزالة السموم ومساعدة الهضم.

-التقليل من تناول السكر والأطعمة المصنعة
بعد الإفراط في تناول الطعام، من المهم تجنب السكريات المضافة والأطعمة المصنعة، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب وتبطئ عملية إزالة السموم من الجسم، ويمكننا اختيار السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والابتعاد عن المشروبات السكرية.

 -زيادة تناول الألياف
تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان وبذور الشيا والعدس والفاصوليا على تنظيم عملية الهضم وتطهير الجهاز الهضمي. ترتبط الألياف بالسموم وتساعد على التخلص منها من خلال الجهاز الهضمي.

-الحركة
يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة، مثل المشي أو ممارسة اليوجا، على تحفيز الدورة الدموية وتحسين الهضم،  كما يساعد التعرق على التخلص من السموم من خلال الجلد.

-الراحة والنوم
 امنح الجسم الوقت الكافي للتعافي من خلال الحصول على قسط كبير من الراحة والنوم الكافي، فالنوم يسمح للجسم بالتعافي والتجدد بعد الإفراط في تناول الطعام خلال العطلة. (اليوم السابع)
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