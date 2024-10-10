Advertisement

صحة

للوقاية من طنين الأذن.. حل طبيعي من السمك

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1260351-638641979422497040.jpg
Doc-P-1260351-638641979422497040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يقلل تناول الأسماك بانتظام من خطر الإصابة بطنين الأذن لدى المرأة، وفق دراسة حديثة من مستشفى بريغهام والنساء، حثّت على تناول وجبة من المأكولات البحرية أسبوعياً على الأقل.

ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن تناول المأكولات البحرية بانتظام ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بطنين الأذن المستمر بنسبة 13% لدى من تناولن وجبة أسبوعية واحدة، وبنسبة 23% لدى من تناولن وجبتين أسبوعياً، وبنسبة 21% لمن تناول 4 وجبات أو أكثر أسبوعياً.
Advertisement

وتحث التوصيات الصحية على تناول وجبتين إلى 3 وجبات أسبوعياً.

وشملت الدراسة بيانات أكثر من 73 ألف امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات الطولية بالولايات المتحدة، والتي استمرت من 1991 إلى 2021.

وأظهرت النتائج ارتباطاً أفضل بين زيادة تناول سمك التونة، والأسماك ذات اللحوم الخفيفة، والمحار، وبين انخفاض مخاطر الإصابة بطنين الأذن.

وقال الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن العوامل الغذائية قد تكون مهمة في التسبب في طنين الأذن". 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:30 | 2024-10-10
11:00 | 2024-10-10
09:30 | 2024-10-10
07:26 | 2024-10-10
04:47 | 2024-10-10
03:17 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24