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صحة
للوقاية من طنين الأذن.. حل طبيعي من السمك
Lebanon 24
10-10-2024
|
15:57
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قد يقلل تناول الأسماك بانتظام من خطر الإصابة بطنين الأذن لدى المرأة، وفق دراسة حديثة من مستشفى بريغهام والنساء، حثّت على تناول وجبة من المأكولات البحرية أسبوعياً على الأقل.
ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن تناول المأكولات البحرية بانتظام ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بطنين الأذن المستمر بنسبة 13% لدى من تناولن وجبة أسبوعية واحدة، وبنسبة 23% لدى من تناولن وجبتين أسبوعياً، وبنسبة 21% لمن تناول 4 وجبات أو أكثر أسبوعياً.
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وتحث التوصيات الصحية على تناول وجبتين إلى 3 وجبات أسبوعياً.
وشملت الدراسة بيانات أكثر من 73 ألف امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات الطولية بالولايات المتحدة، والتي استمرت من 1991 إلى 2021.
وأظهرت النتائج ارتباطاً أفضل بين زيادة تناول سمك التونة، والأسماك ذات اللحوم الخفيفة، والمحار، وبين انخفاض مخاطر الإصابة بطنين الأذن.
وقال الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن العوامل الغذائية قد تكون مهمة في التسبب في طنين الأذن".
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