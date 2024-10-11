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صحة

هل البرتقال مفيد لإنقاص الوزن؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:00
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تناول البرتقال لإنقاص الوزن فكرة رائعة لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية، وغني بفيتامين سي، وهذا يجعله خيارا جيد لكن ببعض الشروط.
 

كيفية خسارة الوزن بالبرتقال؟
تناوله كوجبة خفيفة: استمتع ببرتقالة كاملة كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ومشبعة.
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اشرب عصير البرتقال.. يمكن أن يكون عصير البرتقال الطازج (بدون إضافة سكر) مشروبًا منعشًا، على الرغم من أنه من الأفضل استهلاكه باعتدال بسبب السكريات الطبيعية الموجودة فيه.
سلطة البرتقال.. أضف شرائح البرتقال إلى السلطات لإضفاء نكهة غنية وعناصر غذائية. امزجها مع الخضار الورقية والمكسرات و الخل .
العصائر.. امزج البرتقال مع الفواكه والخضراوات الأخرى للحصول على عصير مغذي ومملوء.
مياه منقوعة بالبرتقال.. أضف شرائح البرتقال إلى الماء للحصول على مشروب مرطب بنكهة طبيعية مثالي للشرب طوال اليوم.

الآثار الجانبية للبرتقال
- مشاكل الجهاز الهضمي
إن تناول الكثير من البرتقال يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، أو التشنج، أو الإسهال، بسبب محتواه العالي من الألياف.
- الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة
يمكن لحامض الستريك الموجود في البرتقال أن يؤدي إلى حرقة المعدة أو تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.
- مشاكل الكلى
يحتوي البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو أمر مفيد بشكل عام. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض الكلى أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالبوتاسيوم، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم (مستويات عالية من البوتاسيوم)، وهو ما قد يكون خطيرًا.
- ردود الفعل التحسسية
قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البرتقال أو غيره من الفواكه الحمضية، وقد تتراوح ردود الفعل التحسسية من أعراض خفيفة مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو الشرى إلى ردود فعل أكثر شدة مثل التورم أو صعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة.
- التداخل مع الأدوية
يمكن للبرتقال، مثل غيره من الفواكه الحمضية، أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل تلك التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم أو الأدوية التي يتم استقلابها بواسطة الكبد، من الضروري استشارة الطبيب إذا كنت تتناول دواء وتخطط لتناول كميات كبيرة من البرتقال.
(اليوم السابع)

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