فائدة غير متوقعة للصيام يومين في الأسبوع.. اليكم ما كشفته الدراسات

هل يمكن أن يساعدك تناول كميات أقل من الطعام حقاً في العيش لفترة أطول؟.. تقول دراسة جديدة نعم، ولكن مع إضافة حاسمة، حيث وجد العلماء أن الأمر لا يتعلق فقط بخفض السعرات الحرارية، فالصيام المتقطع يطيل العمر، حتى بدون تقليل السعرات.

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وأجريت الدراسة في مختبر كاليكو لايف ساينس، بالتطبيق على الفئران، والتي تم تقسيمها إلى مجموعات مختلفة، للصيام المتقطع يوم أو يومين في الأسبوع، وتقييد السعرات بدرجات مختلفة.



ووفق "ستادي فايندز"، أظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً مقيداً بنسبة 40% من السعرات الحرارية، عاشت حوالي 9 أشهر أطول من تلك التي سُمح لها بتناول ما تريد.



وهذا يعادل إطالة عمر الإنسان لأكثر من عقد من الزمان!.



أما الفئران التي صامت ليوم أو يومين في الأسبوع فشهدت أيضاً إطالة كبيرة في العمر، على الرغم من استهلاكها نفس كمية الطعام تقريباً بشكل عام مثل نظيراتها غير المقيدة.



ويتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد الراسخ بأن تقييد السعرات الحرارية يطيل العمر، من خلال مواجهة الآثار السلبية للسمنة.



وبدلاً من ذلك، يشير إلى أن تقييد النظام الغذائي قد يعمل من خلال آليات أكثر تعقيداً لا نفهمها تماماً بعد.