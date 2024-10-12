المشي في الخارج أم على جهاز رياضي.. ما الأفضل؟

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يُعد المشي وسيلة رائعة للبقاء نشطًا، حيث يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل آلام الظهر، وتحسين اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة العقلية.لكن ماذا تفعل إذا لم يكن لديك وصول سهل إلى منطقة مشي مناسبة؟ هل يعد المشي في الداخل مفيدًا أيضًا؟تقول ستيفاني منصور، المدربة الشخصية المعتمدة والمساهمة في "Start TODAY"، إن المشي في الداخل أو على جهاز المشي الرياضي يمكن أن يكون تمرينًا رائعًا، رغم أن هناك العديد من الفوائد الفريدة للمشي في الهواء الطلق.يعد المشي أو الجري في الخارج أكثر تحديًا مقارنةً بالمشي في الداخل، وهذا يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا بحسب أهدافك ومستوى لياقتك.توضح الدكتورة جين دوبيرك، طبيبة الطب الرياضي، أن المشي في الهواء الطلق يتضمن تنوعًا أكبر في السرعة والخطوات، مما يجعل التمرين أكثر تحديًا.كما تضيف ستيفاني منصور أنه أثناء المشي في الخارج، قد تواجه منحدرات وتضاريس متنوعة، مثل الأرصفة غير المستوية أو الطرق الترابية، مما يتطلب توازنًا أكبر من المشي على جهاز رياضي.وعندما تمشي صعودًا، تستخدم المزيد من عضلات الأرداف وأوتار الركبة، بينما تعتمد على عضلات الفخذ عند المشي في المنحدر.وعلى الرغم من أنه يمكنك تقليد بعض هذه التحديات على جهاز المشي، فإن تجربة الطبيعة تبقى فريدة.كما أن التواجد في الهواء الطلق له فوائد حسية وعقلية عديدة. ووفقًا للدكتورة ستايسي بيلر، ستراير، فإن ذلك يساعد على خفض ، ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب.وأشارت دراسات أخرى إلى أن التواجد في الهواء الطلق يساهم بتحسين الصحة العقلية من خلال تقليل أعراض القلق والاكتئاب.وعلى الرغم من أن جهاز المشي يفتقر إلى التباين الطبيعي الموجود في الهواء الطلق، إلا أنه يوفر بيئة مناسبة لبعض الأشخاص.توصي ستيفاني منصور ببدء تمارين المشي على أسطح مغطاة بالسجاد لتقليل تأثير الصدمات. كما أن جهاز المشي متاح في جميع الأحوال الجوية، مما يجعله خيارًا مريحًا.وتعد وسادات المشي، التي يمكن وضعها تحت مكتب قائم، خيارًا شائعًا للحصول على خطوات أثناء اليوم، لكن منصور تحذّر من أنها قد لا تحتوي على درابزين، مما يجعلها غير مناسبة لمن يعانون من مشاكل في التوازن.إذا كان بالإمكان، يوصي الخبراء بالمشي في الهواء الطلق للحصول على تمرين شامل، ومعزز للصحة العقلية. ولكن إذا كان الخروج غير ممكن، فلا بأس من ممارسة التمارين في الداخل، حيث لا يزال يمكنك الحصول على فوائد صحية كبيرة.وتقول ستيفاني منصور: "فكر في المشي في الخارج كمغامرة يومية. إذا كنت تستمتع بذلك، فاستمر في روتينك، وإذا كنت تفضل المشي في الداخل، فاعتبره خيارًا جيدًا".