Advertisement

صحة

10 أعراض قد تشير إلى مشكلات قلبية خطيرة.. احذرها!

Lebanon 24
12-10-2024 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1261220-638643575291895349.png
Doc-P-1261220-638643575291895349.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف طبيب القلب البريطاني الدكتور أميت باخاي عن 10 أعراض خطيرة للقلب لا يجب تجاهلها أبدا، مثل: التعرق أثناء ممارسة التمارين الخفيفة، والشعور بالغثيان إلى جانب آلام الصدر والاستيقاظ متعبا.

Advertisement
وأشار الدكتور إلى علامات أخرى لمشكلات القلب مثل: الشعور بثقل في الذراع أثناء بذل الجهد، وصعوبة التنفس عند صعود السلالم، وملاحظة ضربات قلب إضافية أو متقطعة بشكل متكرر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتشمل المؤشرات الأخرى التي قد تشير إلى أن القلب قد يحتاج إلى الاهتمام: صعوبة في الانحناء والوقوف، والشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة، وتورم الساقين، ما قد يشير إلى أن هذا العضو المهم لا يتكيف مع التغيرات في الوضع أو يحتفظ بالسوائل الزائدة.

وأضاف "باخاي" أن الشخص البالغ السليم يجب أن يكون قادرا على صعود طابقين من السلالم دون فقدان أنفاسه والجلوس في وضع القرفصاء على المرحاض وحبس الأنفاس بشكل مريح لمدة 20 ثانية.

وغالبا ما تتفاقم مشكلات القلب تدريجيا، وذلك لأن الأشخاص يتجاهلون الأعراض.

وقد يكون عدم القدرة على صعود طابقين من السلالم هو نتيجة لمرض في الرئة أو نقص في اللياقة البدنية أو زيادة في الوزن، ولكن قد تتداخل الأعراض مع مرض الشريان التاجي أو مشكلات صمام القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، لذا فإن الاعتناء بصحة القلب أمر ضروري.

ويمكن أن تؤثر أمراض القلب على الأشخاص من جميع الأعمار، وتشمل العلامات التحذيرية مثل: ضيق الصدر، وآلام في الذراعين أو الفك، والدوخة عند الوقوف، وضيق التنفس عند الانحناء، بمثابة جرس إنذار.

10 أعراض تدل أن القلب في خطر:

1. دوخة عند الوقوف بسرعة

2. ضيق التنفس

3. صعوبة الانحناء

4. خفقان

5. ضيق الصدر

6. ألم في الذراع أو الرقبة أو الذراعين

7. صعوبة الوقوف

8. انزعاج الصدر

9. تورم الساقين

10. ضربات قلب إضافية أو متقطعة بشكل متكرر (مصراوي)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:16 | 2024-10-12
04:28 | 2024-10-12
03:00 | 2024-10-12
02:00 | 2024-10-12
00:55 | 2024-10-12
23:00 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24