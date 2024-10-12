10 أعراض قد تشير إلى مشكلات قلبية خطيرة.. احذرها!

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وأشار الدكتور إلى علامات أخرى لمشكلات القلب مثل: الشعور بثقل في الذراع أثناء بذل الجهد، وصعوبة التنفس عند صعود السلالم، وملاحظة ضربات قلب إضافية أو متقطعة بشكل متكرر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.وتشمل المؤشرات الأخرى التي قد تشير إلى أن القلب قد يحتاج إلى الاهتمام: صعوبة في الانحناء والوقوف، والشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة، وتورم الساقين، ما قد يشير إلى أن هذا العضو المهم لا يتكيف مع التغيرات في الوضع أو يحتفظ بالسوائل الزائدة.وأضاف "باخاي" أن الشخص البالغ السليم يجب أن يكون قادرا على صعود طابقين من السلالم دون فقدان أنفاسه والجلوس في وضع القرفصاء على المرحاض وحبس الأنفاس بشكل مريح لمدة 20 ثانية.وغالبا ما تتفاقم مشكلات القلب تدريجيا، وذلك لأن الأشخاص يتجاهلون الأعراض.وقد يكون عدم القدرة على صعود طابقين من السلالم هو نتيجة لمرض في الرئة أو نقص في اللياقة البدنية أو زيادة في الوزن، ولكن قد تتداخل الأعراض مع مرض الشريان التاجي أو مشكلات صمام القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، لذا فإن الاعتناء بصحة القلب أمر ضروري.ويمكن أن تؤثر أمراض القلب على الأشخاص من جميع الأعمار، وتشمل العلامات التحذيرية مثل: ضيق الصدر، وآلام في الذراعين أو الفك، والدوخة عند الوقوف، وضيق التنفس عند الانحناء، بمثابة جرس إنذار.10 أعراض تدل أن القلب في خطر:1. دوخة عند الوقوف بسرعة2. ضيق التنفس3. صعوبة الانحناء4. خفقان5. ضيق الصدر6. ألم في الذراع أو الرقبة أو الذراعين7. صعوبة الوقوف8. انزعاج الصدر9. تورم الساقين10. ضربات قلب إضافية أو متقطعة بشكل متكرر (مصراوي)