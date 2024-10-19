أطعمة تقوي العظام

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لا يفهم معظمنا أن ما نتناوله من طعام يعمل كوقود يساعد في عمل وإصلاح وصيانة آلية الجسم، ومن العظام إلى العضلات، يحصل كل شيء على طاقته من الطعام الذي نتناوله، وبالتالي، فإن تناول الطعام بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية، ويُسلط تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" على مفهوم كثافة العظام ودورها وكيف يمكن للأطعمة أن تساعد في تحسين كثافة العظام بشكل طبيعي.بعض الأطعمة المهمة التي يمكن أن تساعد في تحسين كثافة العظام بشكل طبيعي:الخضروات الورقيةمثل الكرنب والسبانخ، ووفقًا للخبراء، فإن هذه الخضروات غنية بالكالسيوم وفيتامين ك، حيث يعتبر الكالسيوم هو اللبنة الأساسية للعظام وفيتامين ك يساعد في تنظيم الكالسيوم في العظام ويعزز تكوينها.منتجات الألبانمثل الحليب والجبن، وتعتبر منتجات الألبان غنية بالبروتين والكالسيوم اللذان يساعدان معًا في الحفاظ على كتلة العظام وهما ضروريان للسلامة البنيوية للعظام.البقولياتمثل الفاصوليا والعدس، وهما مليئان بالبروتين والألياف والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور، وهي مهمة لبنية العظام وصحتها، وعند تناولهما بانتظام، يساعدان في تحسين الصحة العامة وتعزيز قوة العظام.الحبوب الكاملةمثل الكينوا والقمح والأرز البني وهذه الحبوب غنية بالمغنيسيوم وفيتامينات ب، التي تدعم صحة العظام بشكل عام وتساعد في عملية التمثيل الغذائي للكالسيوم، مما يساعد في النهاية على تحسين صحة العظام.الأسماك الدهنيةمثل السلمون والسردين، حيث وفقًا للخبراء، تعد الأسماك الدهنية مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وتساعد أحماض أوميجا 3 في تقليل الالتهاب، بينما يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي، مما يساعد على تحسين كثافة العظام.المكسرات والبذورمثل اللوز والجوز وبذور الشيا، وهذه المكسرات والبذور غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والدهون الصحية، وقد ثبت أن المغنيسيوم يساعد في تحويل فيتامين د إلى شكل نشط، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم ويعملان معًا على تحسين صحة العظام.الفواكه الحمضية