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صحة
لعلاج تلف النوبة القلبية.. عقار من سم العنكبوت
Lebanon 24
20-10-2024
|
23:00
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حقق فريق طبي من جامعة كوينزلاند إنجازاً طبياً مهماً بتطوير أول عقار على الإطلاق لعلاج النوبات القلبية وحماية قلوب المتبرعين، من سم عنكبوت كغاري، الذي تعتبر أستراليا موطنه الأصلي.
واجتاز العقار مرحلة التجارب على الحيوانات، وستبدأ قريباً تجربته على البشر. ولا تزال النوبات القلبية من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، وحتى الذين ينجون منها غالباً ما يواجهون قصوراً في القلب المنهك.
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وكان البحث عن علاجات فعالة مستمراً، والآن يقدم عقار جديد الأمل، بحسب "إنترستينج إنجنيرينج".
وقد أدى البحث إلى اكتشاف مهم، حيث يمكن أن يكون الببتيد الموجود داخل السم، الذي يسمى Hi1a، هو المفتاح لحماية القلب من التلف أثناء النوبة القلبية.وفي التجارب على الحيوانات، أثبت Hi1a قدرته على حماية القلب من نقص الأكسجين، وهو السبب الرئيسي لتلف القلب، أثناء النوبات.
ويستعد الباحثون الآن للتجارب السريرية البشرية بتمويل من صندوق أبحاث المستقبل الطبي. وستستمر التجربة البشرية 4 أعوام، لتقييم سلامة وفعالية الدواء.
وقال الباحثون: "رغم العبء الاجتماعي والاقتصادي الهائل الناجم عن النوبات القلبية وفشل القلب، لا دواء واحد للحد من فقدان خلايا القلب أثناء النوبة، أو لحماية قلوب المتبرعين، ويأمل فريقنا تغيير الأمر".
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