عثر عليه في غرفة هذا المغني بعد وفاته.. ما هو دواء كلونازيبام؟





وتوفي مغني فرقة وان دايركشن متأثرًا بإصابات عديدة ناجمة عن سقوطه من شرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس الأرجنتين، حسبما ذكرت الشرطة المحلية يوم الخميس الماضي. وأُعلن عن وفاته يوم الأربعاء بعد أن استجابت خدمات الطوارئ لاستدعاء مدير الفندق بشأن "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

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وأشار تشريح الجثة الأولي إلى أن باين عانى من نزيف "داخلي وخارجي" وإصابات عديدة بعد سقوطه من الشرفة، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه العديد من الوسائل الإعلامية، لكن الشرطة عثرت على دواء دون وصفة طبية وكلونازيبام في غرفته، فما هو هذا الدواء؟ عثرت الشرطة الأرجنتينية في غرفة المغني ليام باين بالفندق على مسحوق أبيض، بعد أن توفي في بوينس آيرس، يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى الكحول وعقار يسمى كلونازيبام.وتوفي مغني فرقة وان دايركشن متأثرًا بإصابات عديدة ناجمة عن سقوطه من شرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس الأرجنتين، حسبما ذكرت الشرطة المحلية يوم الخميس الماضي. وأُعلن عن وفاته يوم الأربعاء بعد أن استجابت خدمات الطوارئ لاستدعاء مدير الفندق بشأن "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول".وأشار تشريح الجثة الأولي إلى أن باين عانى من نزيف "داخلي وخارجي" وإصابات عديدة بعد سقوطه من الشرفة، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه العديد من الوسائل الإعلامية، لكن الشرطة عثرت على دواء دون وصفة طبية وكلونازيبام في غرفته، فما هو هذا الدواء؟

الكلونازيبام الذي يُباع تحت الاسم التجاري كلونوبين، هو عقار بنزوديازيبين يُوصف لعلاج اضطرابات القلق، وحالات أخرى مثل نوبات الهوس البيولوجي والنوبات الصرعية.



ويعمل الدواء عن طريق زيادة مستويات مادة كيميائية مهدئة في الدماغ تسمى حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.



وتعرف البنزوديازيبينات بأنها نوع من الأدوية المهدئة، وهذا يعني أنها تبطئ وظائف الجسم والدماغ، يمكن استخدامها للمساعدة في علاج القلق والأرق.



وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لكلونازيبام الخمول والتعب والنعاس، فضلا عن ضعف التركيز والتوازن والدوخة.



ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي إلى سلوك غير متزن، مثل الإثارة والغضب والسلوك الاندفاعي، وفقا للمكتبة الوطنية الأميركية للطب. (روسيا اليوم)