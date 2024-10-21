Advertisement

صحة

5 فواكه طبيعية تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1266130-638651316692644276.jpeg
Doc-P-1266130-638651316692644276.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هناك العديد من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، ومن أهمها الفواكه، حسبما قال أحمد صلاح اخصائي التغذية العلاجية.

لماذا الفواكه؟ لأنها غنية بالألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب والأوعية الدموية.
Advertisement

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، إليك 5 فواكه يمكنكِ إضافتها إلى نظامك الغذائي لخفض الكوليسترول

ثمرة التفاح
الألياف الموجودة في التفاح تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار عن طريق الارتباط به ومنعه من الامتصاص في الدم.

مصدر جيد للبيكتين البكتين هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض الكوليسترول.

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع.

ألياف قابلة للذوبان تساهم في خفض مستوى الكوليسترول.

ثمرة البرتقال
فيتامين C يساعد في تقليل الالتهابات التي تؤدي دورًا في تصلب الشرايين.

الألياف تساهم في خفض الكوليسترول.

ثمرة التوت
مضادات الأكسدة تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

الألياف تساهم في خفض الكوليسترول.

ثمرة العنب
ريسفيراترول مادة مضادة للأكسدة قوية تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية.

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

تساعد ممارسة الرياضة في خفض الكوليسترول وزيادة الكوليسترول النافع.

الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الحد من تناول الأطعمة الدهنية والمشبعة مثل اللحوم الحمراء والدهون المتحولة. (مصراوي) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
07:01 | 2024-10-21
05:15 | 2024-10-21
00:32 | 2024-10-21
00:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24