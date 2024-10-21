5 فواكه طبيعية تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار

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لماذا الفواكه؟ لأنها غنية بالألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وحماية القلب والأوعية الدموية.وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، إليك 5 فواكه يمكنكِ إضافتها إلى نظامك الغذائي لخفض الكوليسترولثمرة التفاحالألياف الموجودة في التفاح تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار عن طريق الارتباط به ومنعه من الامتصاص في الدم.مصدر جيد للبيكتين البكتين هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض الكوليسترول.يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع.ألياف قابلة للذوبان تساهم في خفض مستوى الكوليسترول.ثمرة البرتقالفيتامين C يساعد في تقليل الالتهابات التي تؤدي دورًا في تصلب الشرايين.الألياف تساهم في خفض الكوليسترول.ثمرة التوتمضادات الأكسدة تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.الألياف تساهم في خفض الكوليسترول.ثمرة العنبريسفيراترول مادة مضادة للأكسدة قوية تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية.تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.تساعد ممارسة الرياضة في خفض الكوليسترول وزيادة الكوليسترول النافع.الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.الحد من تناول الأطعمة الدهنية والمشبعة مثل اللحوم الحمراء والدهون المتحولة. (مصراوي)