اطعمة تمنع الشيخوخة المبكرة

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يؤثر نظامنا الغذائي على وزن الجسم ومستويات الطاقة لدينا، وبجانب ذلك أيضًا يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة وتأخير الشيخوخة، حيث تدعم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وظائف الخلايا، وتقاوم الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومع ذلك، فإن أحدث الأبحاث تكشف قدرة البروتين فى الوقاية من الشيخوخة وتعزيز الصحة بشكل عام، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة براون إلى أن تناول البروتين قد يلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء عملية الشيخوخة، وخلص الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يكون له فوائد مضادة للشيخوخة، وأوضحت الدراسة أن "التلاعب بهرمونات الأمعاء يمكن أن يساعد في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة"، وقد تم إجراء البحث على ذباب الفاكهة وركز على هرمون ينتج في أمعائها يسمى "نيوروببتيد F"، هذا الهرمون هو جزء من عائلة إنكريتين التي تساعد في إنتاج الأنسولين، ووجدت الدراسة أن التلاعب بمستويات هذا الهرمون يمكن أن يطيل عمر ذباب الفاكهة، وفي البشر، الهرمون المماثل يسمى ببتيد شبيه الجلوكاجون-1 (GLP-1) وله نفس الوظيفة.الارتباط بين هرمونات الأمعاء والشيخوخة أساسه التفاعل بين الأمعاء والدماغ والأعضاء الأخرى، حيث وفقًا للدراسة، عندما استهلك ذباب الفاكهة الأطعمة الغنية بالبروتين، تم إطلاق نيوروببتيد F في مجرى الدم، ثم ينتقل إلى الدماغ ويحفز إنتاج هرمونات شبيهة بالأنسولين.وفي حين تم إجراء البحث على ذباب الفاكهة، تشير النتائج إلى أن تنظيم هرمونات الأمعاء لدى البشر من خلال نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يعزز أيضًا الصحة ويمنع الشيخوخة المبكرة ويخفف من الآثار السلبية للأنظمة الغذائية غير الصحية.بعض مصادر البروتين التي يمكنك إضافتهاإلى نظامك الغذائي لمنع الشيخوخة:العدسالعدس خيار ممتاز للنباتيين لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي، كما أنه خيار صحي للقلب ويعزز الصحة ويمنع الشيخوخة لأنه يحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من الألياف والحديد.البيضيعد البيض أحد أكثر مصادر البروتين المتاحة بيولوجيًا، حيث يمكن لجسمك امتصاصه والاستفادة منه بشكل فعال، ويساعد البيض، الذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية والأحماض الأمينية، في الحفاظ على صحة العضلات والطاقة بشكل عام.اللوزاللوز مصدر رائع لفيتامين E والدهون المفيدة والبروتين النباتي، وهو يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وحماية الخلايا من الضرر التأكسدى.بذور الشياهذه البذور الصغيرة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يُعتقد أنها تقلل الالتهاب وتدعم صحة القلب، وهي غنية بالبروتين، ويمكنك إضافتها إلى السلطات أو العصائر. (اليوم السابع)