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صحة

تفشي عدوى خطيرة في سلسلة مطاعم أميركية.. السلطات تحدد السبب

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:45
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أعلنت وزارة الزراعة الأميركية أن البصل هو المصدر المحتمل لتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية "إي كولاي" في مطاعم ماكدونالدز والتي تسببت في إصابة 49 شخصا ووفاة شخص واحد.
ويمكن أن تسبب السلالة المعنية مرضا خطيرا، وكانت مصدر تفش عام 1993 أودى بحياة 4 أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك إن ذا بوكس".
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وذكرت ماكدونالدز في بيان أنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أنه تم الإبلاغ عن حالات العدوى في الفترة ما بين 27 أيلول و11 تشرين الأول في كولورادو وأيوا وكنساس وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوريجون ويوتا وويسكونسن ووايومنغ، مشيرة إلى تسجيل 23 حالة في كولورادو، تليها نبراسكا بتسع حالات كثاني أكبر عدد إصابات على مستوى الولايات.
يذكر أن أعراض الإشريكية القولونية تشمل تقلصات شديدة في المعدة، وإسهال وقيء.
المصدر: سكاي نيوز

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