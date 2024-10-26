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صحة
تأثير خطير لقلة النوم على الدماغ في منتصف العمر
Lebanon 24
26-10-2024
|
09:40
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أظهرت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، أن قلة في منتصف العمر قد تسهم في تسريع الدماغ. ووفقاً للدكتورة كريستين يافي، مؤلفة الدراسة، فإنه يُنصح بالاهتمام بجودة النوم منذ وقت مبكر للحفاظ على صحة الدماغ، بحسب تقرير نشر في "نيويورك بوست".
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وتشمل النصائح الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب الكافيين والكحول قبل النوم.
شملت الدراسة 600 شخص في الأربعينيات من العمر، وجرى تقييم أنماط نومهم في البداية وبعد خمس سنوات. وقد صُنّف المشاركون إلى ثلاث مجموعات بناءً على شدة مشاكل النوم التي واجهوها، مجموعة منخفضة المشاكل بنسبة 70%، ومجموعة متوسطة بنسبة 22%، ومجموعة عالية المشاكل بنسبة 8%.
وأظهرت النتائج أنه بعد 15 عاماً، وبالأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وارتفاع ضغط الدم، أن أدمغة المشاركين في المجموعة المتوسطة بدت أكبر عمراً بمعدل 1.6 سنة عن أدمغة المجموعة المنخفضة، بينما بدت أدمغة المجموعة العالية أكبر بمعدل 2.6 سنة. وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Neurology"، إلى ارتباط مشاكل النوم المتكررة بزيادة عمر الدماغ، وإن كانت لم تثبت العلاقة السببية المباشرة بين قلة النوم وشيخوخة الدماغ.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور توماس كيلكيني، مدير معهد طب النوم في مستشفى "نورثويل هيلث” بجامعة ستاتن آيلاند، أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على القدرات الإدراكية بشكل دائم، ما يزيد من خطر الخرف.
كما أشار بحث منفصل من جامعة ييل إلى أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يهملون ممارسة الرياضة أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم يواجهون أيضاً مخاطر أكبر للإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية والخرف والاكتئاب في وقت لاحق من حياتهم.
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