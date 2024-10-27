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صحة
5 خضروات غنية بالفوائد الصحية.. تناولها
Lebanon 24
27-10-2024
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كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ عن أهمية الخضروات الورقية في النظام الغذائي الصحي، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، وكمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية لصحة الجسم، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.
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البقدونس
أكثر الخضروات الورقية فائدة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C وK.
يساعد فيتامين K على تخثر الدم، وينظم عمل الأوعية الدموية والقلب، بينما يدعم البوتاسيوم عمل الكلى والغدد الكظرية ويقوي العظام. كما يحتوي البقدونس على الكالسيوم وفيتامين A وبيتا كاروتين المفيدين للعيون.
الشبت
يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين C، تساعد هذه العناصر على تسريع التئام الجروح وتعزيز المناعة، بالإضافة إلى، هضم الأطعمة الثقيلة وتخليص الدم من الكوليسترول الضار، ومنع التشنجات.
البصل الأخضر
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الكالسيوم والسيليكون المفيدين لصحة العظام، وتقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد.
الجرجير
غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم المسؤولة عن صحة العظام وانتظام ضربات القلب.
الزعتر
يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز وفيتامينات A وB وC، بالإضافة إلى، كونه غني بزيوت طيارة تساعد على علاج السعال وتخفيف آلام الحيض.
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