5 خضروات غنية بالفوائد الصحية.. تناولها

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البقدونسأكثر الخضروات الورقية فائدة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C وK.يساعد فيتامين K على تخثر الدم، وينظم عمل الأوعية الدموية والقلب، بينما يدعم البوتاسيوم عمل الكلى والغدد الكظرية ويقوي العظام. كما يحتوي البقدونس على الكالسيوم وفيتامين A وبيتا كاروتين المفيدين للعيون.الشبتيحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين C، تساعد هذه العناصر على تسريع التئام الجروح وتعزيز المناعة، بالإضافة إلى، هضم الأطعمة الثقيلة وتخليص الدم من الكوليسترول الضار، ومنع التشنجات.البصل الأخضريحتوي على نسبة عالية من فيتامين K والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الكالسيوم والسيليكون المفيدين لصحة العظام، وتقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد.الجرجيرغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم المسؤولة عن صحة العظام وانتظام ضربات القلب.الزعتريحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز وفيتامينات A وB وC، بالإضافة إلى، كونه غني بزيوت طيارة تساعد على علاج السعال وتخفيف آلام الحيض.