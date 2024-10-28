ما أعراض تليف الكبد؟ وما أسبابه؟

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الكبد قادر على إصلاح نفسه إلى حد كبير، ويمكنه تجديد الخلايا التالفة لمنع العديد من الأمراض. ولكن عندما يعجز الكبد عن إصلاح نفسه بسبب وجود عدوى فيروسية ويظل تالفًا لفترة طويلة، فإنه يسبب ندبات تؤدي في النهاية إلى تليف الكبد. وفقا لما نشره موقع healthsiteالأسبابتعاطي الكحول أو عادات الشرب غير المنضبطة بشكل منتظمالتهابات الكبد الفيروسية المزمنة مثل التهاب الكبدالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي هو حالة الكبد الدهنية الناجمة عن مرض السكري والسمنةالأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي، ومرض ويلسون، ونقص ألفا-1 أنتيتريبسين، ومشاكل تخزين الجليكوجين، وداء ترسب الأصبغة الدمويةخلال المراحل المبكرة من تليف الكبد، لا تظهر أي اعراض للمرض، ولكن في المراحل الأخيرة تظهر العديد من الأعراض ومنها:-ظهور الشعيرات الدموية أعلى البطن.-يصاب مرضي التلف الكبدي بالإرهاق و التعب.-الأرق وعدم القدرة على النوم.-فقدان الشهية.-الغثيان.-فقدان الوزن بدون أسباب واضحة لذلك.-ألم شديد عند الكبد.-زيادة ضربات القلب.-نزف اللثة.-تشوش الرؤية.-الدوخة والدوار.-احتباس السوائل في الجسم.-تساقط الشعر.-الإصابة بالكدمات.-اصفرار لون البشرة .-ضعف الرغبة الجنسية.-ضعف الذاكرة.-ارتفاع درجات الحرارة بشكل متكرر.-نزف الأنف .-ضيق في التنفس.-تغير لون البراز ليصبح أسود، ويصبح لون البول داكن.-عدم القدر علي الحركة.طرق الوقايةالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه وبعيدا عن الاطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة.الحفاظ على وزن الجسم وإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة. (اليوم السابع)