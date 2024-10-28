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صحة

ما أعراض تليف الكبد؟ وما أسبابه؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:00
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الكبد قادر على إصلاح نفسه إلى حد كبير، ويمكنه تجديد الخلايا التالفة لمنع العديد من الأمراض. ولكن عندما يعجز الكبد عن إصلاح نفسه بسبب وجود عدوى فيروسية ويظل تالفًا لفترة طويلة، فإنه يسبب ندبات تؤدي في النهاية إلى تليف الكبد. وفقا لما نشره موقع healthsite
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الأسباب
تعاطي الكحول أو عادات الشرب غير المنضبطة بشكل منتظم
التهابات الكبد الفيروسية المزمنة مثل التهاب الكبد
التهاب الكبد الدهني غير الكحولي هو حالة الكبد الدهنية الناجمة عن مرض السكري والسمنة
الأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي، ومرض ويلسون، ونقص ألفا-1 أنتيتريبسين، ومشاكل تخزين الجليكوجين، وداء ترسب الأصبغة الدموية


خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد، لا تظهر أي اعراض للمرض، ولكن في المراحل الأخيرة تظهر العديد من الأعراض ومنها:
-ظهور الشعيرات الدموية  أعلى البطن.
-يصاب مرضي التلف الكبدي بالإرهاق و التعب.
-الأرق وعدم القدرة على النوم.
-فقدان الشهية.
-الغثيان.
-فقدان الوزن بدون أسباب واضحة لذلك.
-ألم شديد عند الكبد.
-زيادة  ضربات القلب.
-نزف اللثة.
-تشوش الرؤية.
-الدوخة والدوار.
-احتباس السوائل في الجسم.
-تساقط الشعر.
-الإصابة بالكدمات.
-اصفرار لون البشرة .
-ضعف الرغبة الجنسية.
-ضعف  الذاكرة.
-ارتفاع درجات الحرارة بشكل متكرر.
-نزف الأنف .
-ضيق في التنفس.
-تغير لون البراز ليصبح أسود، ويصبح لون البول داكن.
-عدم القدر علي الحركة.

طرق الوقاية
 الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه وبعيدا عن الاطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة.
الحفاظ على وزن الجسم وإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة. (اليوم السابع)
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