Advertisement

صحة

احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:43
A-
A+
Doc-P-1269932-638657810889706872.jpg
Doc-P-1269932-638657810889706872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الدكتورة تاتيانا تارادييفا أخصائية أمراض الباطنية أنه من الضروري تهوية المنزل حتى في موسم البرد بصورة دورية لتجنب المشكلات الصحية والاحتفاظ بالقدرة على أداء العمل.


وتقول: "الهواء النقي ضروري للطاقة والنشاط الحيوي لجميع خلايا الجسم، لأن مستوى الأكسجين في مكان مغلق عديم التهوية ينخفض تدريجيا مقابل ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى سوء الحالة الصحية العامة والصداع وانخفاض الأداء، وضعف الدورة الدموية الدماغية وارتفاع مستوى ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك، تتكاثر وتنشط البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة وكذلك المواد المسببة للحساسية في غرفة عديمة التهوية".
Advertisement

وتشير الطبيبة، إلى أن هذا يزيد من خطر انتقال الفيروسات والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي المختلفة. لذلك توصي بضرورة تهوية المنزل كل 1.5-2 ساعة حتى في الطقس البارد وذلك بفتح النوافذ في غرف المنزل الواحدة بعد الأخرى لمدة 5-10 دقائق في كل مرة لتجديد الهواء في الغرفة بسرعة، أو عن طريق فتحها في حالة عدم وجود أحد في المنزل. كما لا تنصح باستخدام أجهزة ترطيب الهواء ومكيفات الهواء لأنها لا تحسن مستوى الأكسجين في الغرف.

وتقول: "للحفاظ على مناخ صحي داخل المنزل خلال موسم البرد، يجب تهويته بانتظام، وخاصة غرف النوم وغرف الأطفال لأن نقص الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى التعب والشعور بالضيق".

وهناك وفقا لها طريقة أخرى لتزويد المنزل بالهواء النقي، باستخدام جهاز تهوية يسحب الهواء من خارج المنزل وينقيه من مسببات الحساسية والغبار وغازات عوادم السيارات، ما يسمح بعدم فتح نوافذ المنزل في الطقس البارد. وبالإضافة إلى ذلك معظم هذه الأجهزة تسخن الهواء أيضا. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:00 | 2024-10-29
17:00 | 2024-10-28
15:00 | 2024-10-28
11:04 | 2024-10-28
09:00 | 2024-10-28
07:00 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24