احذروا.. لا تتناولوا هذه الأطعمة على معدة فارغة!

هناك العديد من الاطعمة التي قد تكون مزعجة في حال تناولتموها على معدة فارغة وذلك لعدة أسباب. اليكم مأكولات تظنون أنها غير صحية إلا أنّ العكس صحيح!



فيما يلي أبرز المأكولات التي يفضل عدم تناولها على الريق لانها قد تسبب الام في المعدة كما الشعور بالغثيان.

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يشدد المتخصصون على ضرورة عدم تناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والتوابل الحارة على الريق.



إن الكافيين يكبح الشهية لذا من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور. تعرفوا على نسبة الكافيين في الشاي وأفضل وقت لتناوله. فيما يلي أبرز المأكولات التي يفضل عدم تناولها على الريق لانها قد تسبب الام في المعدة كما الشعور بالغثيان.يشدد المتخصصون على ضرورة عدم تناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والتوابل الحارة على الريق.إن الكافيين يكبح الشهية لذا من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور. تعرفوا على نسبة الكافيين في الشاي وأفضل وقت لتناوله.

كما يجب التخلي عن التوابل الحادة والصلصات في الصباح لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة. اليكم طريقة صوص الخردل والعسل .



أما عن تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحادة فهي تنشط الجسم، ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة.

إن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة، وأن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والقرحة.



من الضروري ان يكون تناول عصائر الحمضيات مع وجبة فطور كاملة، لأنها بعكسه تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي شرط ان تكون هذه العصائر طبيعية وطازجة. (أطيب طيخة)