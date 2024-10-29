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صحة
كيف يؤثر الخوخ على مستويات السكر في الدم؟
Lebanon 24
29-10-2024
|
17:00
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يكثر خلال فصل الصيف تناول الفواكه، ولكن مرضى السكري يتجنبون تناول العديد من أنواع الفواكه خوفًا من ارتفاع نسبة السكر في الدم فهل الخوخ مناسب لمرضى السكري؟
تعتبر فاكهة الخوخ محببة على قلوب الكثيرين وذلك لنكهتها الغنية كما وأيضًا تعتبر مناسبة جدًا لمرضى السكري وذلك لعدة أسباب.
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يعتبر الخوخ من الفواكه قليلة الدهون كما أنها غنية بالبوتاسيوم والفيتامين ج. يحتوي الخوخ الالياف التي تعتبر مهمة جدًا لصحة عمل حركة الامعاء. كما ان الخوخ يتضمن نسبة مهمة من الفيتامين أ والعديد من العناصر الغذائية الأخرى وجميعها لا يساعد على رفع معدل السكر في الدم.
هناك العديد من الدراسات التي أشارت عن أهمية الخوخ في الوقاية من ارتفاع نسبة السكر في الدم كما عن أهمية الخوخ في دعم صحة الجهاز الهضمي. إضافةً إلى ذلك تعتبر فاكة الخوخ من الفواكه القليلة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. اليكم طريقة عمل تارت الخوخ.
من المعروف أن على مرضى السكري تناول مأكولات ذات مؤشر غلاسيميكي منخفض أي مأكولات لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. والخوخ هو أحد هذه المأكولات وذلك يعني ان تناوله بكمية معتدلة لا يؤثر على سلبًا على مرضى السكري.
يمكن تناول الخوخ بالطرق التالية:
تناوله منفردًا
مزج حبات من الخوخ مع القليل من الزيلادي
تحضير وجبة شوفان وخوخ (أطيب طيخة)
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