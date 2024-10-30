لنوم أفضل.. تجنب هذه الأطعمة في المساء

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تعد وجبة المساء إحدى اللحظات المهمة سواء كانت بين العائلة أم منفردين، إذ تعمل على مد أجسامنا بالطاقة، ولكن هناك أطعمة لا ينصح بتناولها لأنها قد تسبب الأرق أو عدم بشكل أفضل وفق ما ذكرت قناة "سي نيوز" الفرنسية.ومن هذه الأطعمة:البهارات:تشمل: الكاري، الكمون، الفلفل، هذه التوابل تضيف الكثير من السحر إلى الطعام، لكن من الأفضل تجنب تناولها في طبق المساء. فهي في الواقع صعبة الهضم بشكل خاص، وبالتالي يمكن أن تسبب أحيانًا حرقة أو آلامًا في المعدة.الباذنجانهذه الثمرة المنتشرة جدا في وجباتنا يجب تجنب تناولها قبل الذهاب للنوم، فالباذنجان يحتوي على النيكوتين الذي له خصائص مثيرة، وبالتالي يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.الأطعمة الدهنيةبشكل عام، يجب تجنب الدهون، حيث تحتاج هذه المواد إلى وقت طويل للهضم ما يسبب الأرق وصعوبة النوم. لذا عليك استخدام الزبدة والأطعمة المقلية باعتدال.القهوةيعتبر هذا المشروب أفضل علاج إذا أردت التخلص من النوم، لذلك عليك تجنب شرب القهوة تمامًا قبل الذهاب إلى السرير، فالكافيين منبه يمكن أن يسبب الأرق.أظهرت دراسة أمريكية يرجع تاريخها إلى عام 2013 أن شرب القهوة قبل موعد النوم بما يصل إلى 6 ساعات يمكن أن يؤثر على جودة النوم.الفواكه الغنية بفيتامين Cيشتهر فيتامين C بخصائصه المنشطة، ولذلك علينا تجنب تناول الفواكه الغنية بها في المساء، مثل المشمش الأسود والحمضيات والفراولة أو حتى الكيوي سواء كانت ثمار طبيعية أم على شكل عصير.المشروبات الغازيةالمشروبات الغازية تسبب انتفاخ المعدة، وتناولها في المساء يعتبر مخاطرة، إذ تحتوي في بعض الأحيان على نسبة عالية من الصوديوم، وبالتالي يمكن أن تجعلك ترغب في النهوض للشرب مرة أخرى. كذلك المشروبات الغازية مشبعة بالسكر وتحتوي أحيانًا على مادة الكافيين التي يمكن أن يكون يؤثر على النوم.اللحوم الحمراءاللحوم الحمراء غنية بالبروتين، ويجب عدم تناولها قبل النوم. وفي الواقع، تسبب عملية هضم بطيئة للغاية، والتي قد تستمر أثناء الليل. من المتوقع حدوث تشنجات في المعدة بالإضافة إلى نوم مضطرب، يوصي خبراء التغذية باختيار اللحوم الخالية من الدهون لتناولها في العشاء مثل الدجاج.الشوكولاتة الداكنةعلى الرغم من أنها غنية بمضادات الأكسدة، إلا أنها تحتوي على الكافيين والثيوبرومين، وهي منبهات يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المواد أن تزيد من معدل ضربات القلب وبالتالي تمنعك من الاستمتاع بنوم مريح.