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صحة

هل ألم المعدة يؤثر على الحالة النفسية؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:30
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وفقا لتقرير نشر في موقع hopkinsmedicine الطبي فإن الحالة النفسية تتأثر كثيرا بطبيعة سلامة أمعائك، وحالتك المعوية، وأمراضك الهضمية، فمشكلات الجهاز الهضمى مثل :
عسر الهضم
اضطرابات الإخراج
مشكلات حرقة المعدة
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حموضة المعدة
اضطرابات التمثيل الغذائي
مشكلات الإمساك المزمن
كلها مشكلات معوية وهضمية قد تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية، وذلك لأنها تؤثر بشكل مباشر على مواطن الراحة والشعور بالهدوء في الدماغ، وبالتالي تتأثير الحالة المزاجية، فعلى سبيل المثال فالإمساك المزمن قد يعانى المريض به من الاكتئاب الحاد أو من القلق المرضى، أو من الصداع النفسى المزمن، وهو أكبر دليل على تأثير المشكلات المعوية على الحالة النفسية مسببة اضطرابات حادة بالمزاج.
فمشكلات الأمعاء على سبيل المثال تتسبب في إرسال إشارات مزعجة للدماغ، مما يؤثر على المزاج بالحزن والاكتئاب والعصبية والاضطراب النفسى، والإضطراب المزاجى، مع الشعور بالقلق والتوتر.
وينصح في مثل هذه الحالات بضرورة علاج هذه المشكلات المعوية والاضطرابات في الجهاز الهضمى، لتقيلل حدة الاضطرابات المزاجية، مع الاهتمام بتناول طعام صحى واتباع نظام غذائى متكامل وصحى، لا يعتمد إلا على الطعام الصحى كالخضراوات والفاكهة والكثير من المياه، مع وجبات مطهية طهيا صحيا بالسلق  على سبيل المثال. (اليوم السابع)
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