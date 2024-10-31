يعزز صحة القلب والجهاز العصبي.. تعرفوا على فوائد فاكهة "الكاكي"!

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وتقول: "تحتوي 100 غرام من الكاكي على ربع حاجة الجسم اليومية من البيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين А، الذي هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويؤثر إيجابيا على الجلد والأغشية المخاطية والرؤية".وتضيف: "تحتوي ثمار الكاكي بالإضافة إلى البيتا كاروتين على عناصر البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم المفيدة للقلب والأوعية الدموية. كما يحتوي على نسبة بسيطة من الحديد، في حين تحتوي 100 غرام منه على 40-50 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من اليود. أي يمكنه منافسة الأسماك البحرية في ذلك. واليود ضروري لعمل الغدة الدرقية والجهاز العصبي ومنظومة المناعة".وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي ثمار الكاكي على نسبة جيدة من البيكتين (تحتوي 100 غرام على 2 غرام من البكتين)، التي هي ألياف غذائية تحسن عمل الجهاز الهضمي وتمتص المواد الضارة.ووفقا لها، يمكن للشخص السليم تناول 150 غراما من الكاكي الطازج في اليوم. كما يمكن تناول كمية أقل من الكاكي المجفف الذي يحتفظ بنسبة عالية من العناصر المعدنية والفيتامينات ولا يحتوي على مادة العفص (التانين)، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، ويشمل هذا بصورة خاصة مرضى السكري ومن يعاني من الوزن الزائد والسمنة. (روسيا اليوم)