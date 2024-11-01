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صحة

لخفض مستويات الكوليسترول.. إليكم هذه الخطوات البسيطة

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:00
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الكوليسترول مادة دهنية موجودة بشكل طبيعي في جميع خلايا الجسم، لكن ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لموقع "هيلث لاين" تساعد إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم خلال 30 يوما، وتشمل:
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الحد من الكحول.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي متوازن.

الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل: السمن، المعجنات، البيتزا، الأطعمة السريعة المقلية.

- المكملات الغذائية:
تناول بعض المكملات الغذائية يساعد على خفض الكوليسترول المرتفع، وتشمل:

زيت السمك (أحماض أوميجا 3).

السيلليوم.
تناول الأطعمة الغنية بالألياف
تشمل مصادر الألياف مثل: حبوب الشوفان، والفول والعدس، والفاكهة، وبذور الكتان، والقرنبيط والكرنب. (مصراوي) 
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