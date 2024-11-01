لخفض مستويات الكوليسترول.. إليكم هذه الخطوات البسيطة

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ووفقا لموقع "هيلث لاين" تساعد إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم خلال 30 يوما، وتشمل:الحد من الكحول.الإقلاع عن التدخين.ممارسة الرياضة بانتظام.اتباع نظام غذائي متوازن.الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل: السمن، المعجنات، البيتزا، الأطعمة السريعة المقلية.- المكملات الغذائية:تناول بعض المكملات الغذائية يساعد على خفض الكوليسترول المرتفع، وتشمل:زيت السمك (أحماض أوميجا 3).السيلليوم.تناول الأطعمة الغنية بالأليافتشمل مصادر الألياف مثل: حبوب الشوفان، والفول والعدس، والفاكهة، وبذور الكتان، والقرنبيط والكرنب. (مصراوي)