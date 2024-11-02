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صحة
للتخفيف من جفاف العيون.. اعتمدوا على هذه الاطعمة
Lebanon 24
02-11-2024
|
06:00
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تحافظ بعض العناصر الغذائية على صحة العين بشكل عام، وقد وجد أن بعضها يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.
وتقول الدكتورة ريبيكا جيه تايلور، طبيبة العيون في ناشفيل: "إن تناول نظام غذائي منخفض الدهون وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد ليس فقط القلب، بل والعينين أيضاً".
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وتضيف: "هذا ليس مفاجئاً، تعتمد العيون على الشرايين الصغيرة للحصول على الأكسجين والمواد المغذية، تماماً كما يعتمد القلب على شرايين أكبر حجماً. إن الحفاظ على صحة هذه الشرايين سيساعد العينين".
أوميغا 3
وينصح خبراء الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بتناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لأنها تساعد في تقليل الالتهاب وتليين العين. والأطعمة الغنية بأوميغا 3 تشمل: الأسماك، وخاصة السلمون والتونة والهامور والسردين، والمكسرات والبذور، والزيتون.
أما الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ فتساعد الشبكية على تحويل أشعة الضوء إلى صور، وتحافظ على رطوبة العينين.
والأطعمة الغنية بفيتامين أ تشمل: الجزر، والبطاطا الحلوة، والشمام، والمشمش. كما توفر الخضروات الورقية فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يحارب الضرر الناتج عن الشيخوخة، وينصح تحديداً بالسبانخ والملفوف (الكرنب).
ويوفر الأفوكادو فيتامين هـ إلى جانب دهون أوميغا 3 الصحية، وتغذي هذه التوليفة منطقة تحت العين، ويمكن أيضاً تناول مكملات أوميغا 3 الغذائية، لكن عليك استشارة الطبيب أولاً.
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