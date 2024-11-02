Advertisement

صحة

للتخفيف من جفاف العيون.. اعتمدوا على هذه الاطعمة

Lebanon 24
02-11-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1272165-638661284786382690.jpg
Doc-P-1272165-638661284786382690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحافظ بعض العناصر الغذائية على صحة العين بشكل عام، وقد وجد أن بعضها يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.

وتقول الدكتورة ريبيكا جيه تايلور، طبيبة العيون في ناشفيل: "إن تناول نظام غذائي منخفض الدهون وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد ليس فقط القلب، بل والعينين أيضاً".
Advertisement

وتضيف: "هذا ليس مفاجئاً، تعتمد العيون على الشرايين الصغيرة للحصول على الأكسجين والمواد المغذية، تماماً كما يعتمد القلب على شرايين أكبر حجماً. إن الحفاظ على صحة هذه الشرايين سيساعد العينين".

أوميغا 3
وينصح خبراء الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بتناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لأنها تساعد في تقليل الالتهاب وتليين العين. والأطعمة الغنية بأوميغا 3 تشمل: الأسماك، وخاصة السلمون والتونة والهامور والسردين، والمكسرات والبذور، والزيتون.

أما الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ فتساعد الشبكية على تحويل أشعة الضوء إلى صور، وتحافظ على رطوبة العينين.

والأطعمة الغنية بفيتامين أ تشمل: الجزر، والبطاطا الحلوة، والشمام، والمشمش. كما توفر الخضروات الورقية فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يحارب الضرر الناتج عن الشيخوخة، وينصح تحديداً بالسبانخ والملفوف (الكرنب).

ويوفر الأفوكادو فيتامين هـ إلى جانب دهون أوميغا 3 الصحية، وتغذي هذه التوليفة منطقة تحت العين، ويمكن أيضاً تناول مكملات أوميغا 3 الغذائية، لكن عليك استشارة الطبيب أولاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2024-11-02
04:00 | 2024-11-02
02:00 | 2024-11-02
01:16 | 2024-11-02
00:00 | 2024-11-02
17:00 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24