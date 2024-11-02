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صحة

حيلة لتناول البطاطا دون الخوف من زيادة الوزن

Lebanon 24
02-11-2024 | 08:30
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البطاطا الغنية بمضادات الأكسدة، هى الطعام الأكثر شهرة في ليالى الشتاء الباردة والراعى الرسمى لليالى منخفضة الحرارة، هذا الطعام الصحي المليء بالفيتامينات والعناصر يجب أن تتمكن من تناوله بطريقة صحية حتى لا تفقد فوائده وتحصل فقط على أضراره.
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وفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا، فإن البطاطا لا شك تحتوي على الكثير من المغذيات الصحية للجسم فهي تعزز من صحة الجسم، نظرًا لاحتوائها على فيتامين أ، كما أنها تقلل من فرص الإصابة بضعف البصر والضمور البقعي، تعزز أيضًا البطاطا الغنية بمضادات الأكسدة من مكافحة التهابات الخلايا والإجهاد التأكسدى، وبالتالي تقلل تدريجيا من الإصابة بالأمراض المزمنة وأعراضها المزعجة، كما وجد أن البطاطا لها فائدة في الوقاية من أمراض القلب والسرطان كما أنها قادرة على تعزيز تخليص الجسم، كما أنها تحتوي على كم هائل من الألياف ما يجعلها طعام مثالي لمن يريد أن يشبع ويحصل على القوة والطاقة أيضًا.
تابع التقرير أن هناك طرقًا وشروط بعينها من خلالها يمكنك تناول البطاطا دون الخوف من الزيادة في الوزن أو الإضطرابات المعوية المحتملة:
خبز البطاطا في الفرن أحد أهم وأفضل الطرق على الإطلاق التي تعطيك كل فائدة البطاطا دون أضرار تتعلق بزيادة الوزن أو اضطرابات الهضم، كما أن الخبز يعزز من مذاقها وتقلل من فرص الدهون التي يمكن اكتسابها.
طهى البطاطا على البخار أحد أهم الطرق أيضا التي يمكن من خلالها طهي البطاطا بشكل صحي ومفيد كما أنها بهذه الطريقه تحافظ على عناصرها الغذائية دون فقدانها.
لابد من غسيل البطاطا غسيلاً جيدًا والتخلص من ايه شوائب عالقه بقشرتها قبل طهيها.
لا تكثر من تناول البطاطا فتكفي ثمرة صغيرة في اليوم للإستفادة من فوائدها وتقليل حدة وفرص زيادة الوزن.
(اليوم السابع)
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