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صحة

تعرف على اسباب جفاف العين وطرق علاجه

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:00
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جفاف العين وتهيجها من الشكاوى الشائعة بشكل متزايد خاصة في المناطق الحضرية حيث مستويات التلوث مرتفعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض العين، لذلك فإن فهم الأسباب والأعراض والتدابير الوقائية يمكن أن يساعد في إدارة وتخفيف هذه الأعراض بشكل فعال، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".
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فيما يلى.. أعراض جفاف العين والتهيج النااتجة عن التلوث
الجفاف: إحساس بوجود رمل أو حصى في العينين.
الاحمرار: تهيج واحمرار العينين.
حرقان أو لسعة: شعور مستمر بالحرقان في العينين.
الدموع المفرطة: تنتج العينين المزيد من الدموع استجابة للجفاف والتهيج.
عدم وضوح الرؤية: تذبذب الرؤية بسبب عدم استقرار طبقة الدموع.
الحكة: شائعة بشكل خاص لدى الأفراد المصابين بالتهاب الملتحمة التحسسي.

فيما يلى.. الإجراءات الوقائية للحفاظ على عينيك باردة وصحية.. حيث أن اتخاذ خطوات استباقية يمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثير التلوث على صحة العين:
الحد من التعرض: قلل من الأنشطة الخارجية عندما تكون مستويات التلوث مرتفعة، وخاصة خلال ساعات الذروة المرورية، وبشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من حساسية في العين.
الرمش بشكل متكرر: يساعد الرمش بشكل متكرر في الحفاظ على رطوبة العينين ويمكن أن يمنع الجفاف، وخاصة عند الجلوس فترات طويلة أمام الشاشات.
استخدام القطرات: يمكن أن توفر قطرات العين المرطبة راحة من الجفاف وتزيل المهيجات.
استشر الطبيب: يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع طبيب العيون في مراقبة صحة العين وتقديم علاجات محددة إذا لزم الأمر.
الكمادات الدافئة: يمكن أن يساعد وضع الكمادات الدافئة في تحفيز إنتاج الدموع وتخفيف الانزعاج.
استخدم النظارات الواقية: يمكن أن يؤدي ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق إلى إنشاء حاجز بين العينين والملوثات الضارة، مما يقلل من التعرض المباشر للجسيمات المحمولة في الهواء.
نظافة الجفون: يمكن أن يساعد تنظيف الجفون بانتظام في إزالة الملوثات العالقة في العين وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.
استخدم أجهزة تنقية الهواء في الداخل: يساعد على تصفية الجسيمات الضارة ويقلل من تأثير التلوث على العينين.
حافظ على رطوبة الجسم: حيث يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على مستويات الرطوبة في الجسم، بما في ذلك العينين.
تناول طعامًا صحيًا: يرتبط تناول أحماض أوميجا 3 (الموجودة في زيت السمك أو زيت بذور الكتان) بتحسين رطوبة العين وقد يساعد في مكافحة أعراض جفاف العين.
المصدر: اليوم السابع
 
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