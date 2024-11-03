عادات خاطئة تجنّبها في صالة الألعاب الرياضية

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تعتبر صالات الرياضة بيئة مثالية لتحقيق أهداف اللياقة البدنية، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على فعالية التمرين وتزيد من مخاطر الإصابات، وتحدث مدربو ، لصحيفة "التايمز" البريطانية، عن 5 عادات خاطئة يجب تجنبها لتحقيق أقصى استفادة من التدريبات.وأضافت الصحيفة أن الأخطاء الخمسة هي شائعة وتُلاحظ في صالات الألعاب الرياضية، مثل الاستسلام للجاذبية، عدم التنفس خلال التمرين، المشي غير الصحيح، النظر في المرايا، وتكرار الأوزان الخفيفة.- لا تستسلم للجاذبية: وقال مدرب الصحة والأداء سام رشدي، الذي عمل مع لكرة القدم: "لا تسمح للجاذبية بالقيام بمعظم العمل عند ممارسة الرياضة".وأضاف رشدي: "على سبيل المثال، عدم التحكم الكامل في تمرين خفض القرفصاء أو الضغط وجعل العضلات تسترخي يؤدي إلى الاستفادة من نصف التمرين فقط".والحل، بحسب رشدي، هو العد إلى 3 أثناء خفض جسمك أو الوزن لوضع ألياف العضلات تحت التوتر. قد تحتاج لاختيار وزن أخف، لكن هذا يعني استخدام المزيد من العضلات، زيادة نموها، وتقليل إصابات المفاصل.- امشِ بحذر أكبر: وبحسب المدرب الشخصي نيك فيني، فإن أكبر خطأ يلاحظه عند استخدام جهاز المشي هو وضعه على التدرج ثم الإمساك بالجهاز من الجانبين، رغم أن الهدف الكامل من التدرج هو مقاومته.كما أشار إلى أنه لا ينبغي للمتدربين سماع أصوات خطواتهم أعلى من صوت الموسيقى؛ إذ يتضمن الجري الجيد السلاسة والهدوء.والحل هو التوقف عن الإمساك بجهاز المشي أو استخدام تدرج أكثر لطفًا.- تذكر أن تتنفس: وأشارت المدربة باولا دي لانزو، إلى أن أثناء رفع الأوزان الثقيلة يجهد الجسم، يسبب الدوار وارتفاع ضغط الدم. والحل هو "التنفس الصحيح، مع الزفير أثناء بذل الجهد والشهيق أثناء الاسترخاء".وبهذا يضمن المتدرب تدفق الأكسجين بشكل ثابت إلى العضلات، ويحمي نفسه من الإصابات، ويحسن قدرته على التحمل.- لا تنظر في المرآة: النظر في المرآة أثناء التمرين يجعل الرأس والرقبة غير متوازنين مع بقية الظهر، مما قد يسبب مشاكل في الكتفين وأعلى وأسفل الظهر، وفقًا للمدربة الشخصية جودي مونتليك.