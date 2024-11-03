لرفع مستويات "الفيتامين د" في أسبوع.. إليكم هذه الخطوات والأطعمة المفيدة

Advertisement

غالباً ما يطلق عليه أيضاً اسم “فيتامين أشعة الشمس” لأنه يتم إنتاجه بواسطة جسمنا عندما نعرّض بشرتنا للشمس، وهناك أطعمة ترفع مستوى فيتامين د في الجسم.إليكم أبرز الخطوات العملية التي يجب اتباعها لرفع فيتامين د في أسبوع، وهي:تناول المكمّلات الغذائية وأقراص فيتامين (د) المتوافرة في الصيدلياتالتعرّض يومياً لأشعة الشمس خصوصاً أنها مصدر رئيسي للفيتامين (د)إتباع نظام غذائي مؤلف من أكل غنيّ بالفيتامين د وأهمها الاسماك واللحوم وصفار البيضالاكثار من احتساء المشروبات والعصائر الغنية بالفيتامين (د) وأبرزها عصير البرتقال ولبن الزبادي وحليب الصوياالحفاظ على وزن الجسم المثالي وتجنب تراكم الدهونإليكم أبرز الاطعمة وأفضل عصير لنقص فيتامين د، وهي:زيت كبد سمك الحوت أحد أفضل الأطعمة التي تزوّد الجسم بفيتامين (د)، فملعقة صغيرة من هذا الزيت يمكن أن تغطي نحو 70 بالمائة من احتياجاتنا من الفيتامين.تعتبر الأسماك المحتوية كميات كبيرة من الزيت مثل طريقة طبخ سمك السلمون مصدراً ممتازاً آخر لفيتامين (د) ويمكن لـ 70 غراماً فقط من الأنواع الجيدة من أسماك السلمون أن تغذي الجسم بحاجته اليومية منه بنسبة تتراوح بين 50 إلى 110 بالمئة.سمك الإسقمري البحري (الماكريل).هذه السمكة اللذيذة تغطي بسهولة أكثر من نصف مقدار حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.سمك التونةوجبة من طريقة طبخ سمك التونة تغطي ما يصل إلى سدس إحتياجاتنا اليومية. جربوا هذه الوصفة اللذيذة المكونة من شرائح التونة وحبوب الكينوا والمانجو!السردينتغطي 70 غراماً حوالي ربع احتياجاتنا اليومية من فيتامين (د).البيضوإضافة إلى أنواع الأسماك المذكورة، فإنَّ البيض أيضاً من الأطعمة المغذية بفيتامين (د) تغطي بيضتان حوالي 15 بالمئة من احتياجاتنا اليومية. كما يمكن استخدامه في تحضير وجبات أخرى للإفطار مثلاً.الحليب الطازجحتى الحليب الطازج يمكن أن يكون جزءاً كبيراً من فيتامين (د)، خاصة لأنَّ علب الحليب التي نشتريها غالباً ما تكون مدعمة بفيتامين (د).الزبدةتحتوي طريقة عمل زبدة وبعض أنواع السمن كميات صغيرة من فيتامين (د) وهو أمر جيد للغاية لأنها تساهم في تغطية احتياجاتنا اليومية تلقائياً عن طريق مسح الخبز بالزبدة عند الإفطار. (أطيب طيخة)