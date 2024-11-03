لصحة القلب والجهاز المناعي.. اكتشف فوائد الكرز

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تعتبر فاكهة الكرز من الفواكه الصيفية المحببة على قلوب الكثيرين خاصةً الاطفال.إلى جانب طعمها اللذيذ يحتوي الكرز العديد من الفيتامينات والمعادن الاساسية والصحية للجسم التي قد تكون مفيدة لجميع الاعضاء.تعرفوا على أفضل أنواع الكرز وأبرز فوائده الصحية.القلب من ضمنهاإن تناول الكرز بكميات معتدلة أساسي للعديد من أعضاء الجسم إذ يؤمن لها العديد من الفوائد اليكم أبرزها:إن الكرز من الفاكهة الغنية بمضادات الاكسدة التي تساعد على الوقاية من العديد من الامراض والالتهابات. كم أن تناول الكرز يساعد على منع تلف الخلايا كما يساعد على تعزيز الصحة العامة.يحسن جودة النوميحتوي الكرز الميلاتونين الذي يساعد على تعزيز جودة النوم كما أنه يساعد على تحسين مقدرة الانسان على النوم ما يساعد على مكافحة الارق. يساعد تناول الكرز بشكل عام على تحسين المزاج أيضًا.يعزز صحة القلب والشرايينيساعد تناول الكرز على الوقاية من الاصابة بامراض القلب والشرايين. اذ يساعد تناول الكرز على ضبط مستوى الضغط الدم ما يساعد على الوقاية من الاصابة بتجلطات.يقوي الجهاز المناعيإن تناول الكرز بشكل دائم يساعد على تعزيز مناعة الجسم وذلك لاحتوائه مضادات أكسدة وفيتامين ج الذي يساعد على دعم مناعة الجسم والوقاية من العديد من الامراض والفيروسات.يحسن عملية الهضمإن الالياف المتوفرة في الكرز تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك. كما أن الالياف المتوفرة في الكرز تساعد على تنظيم حركة الامعاء ودعم الميكروبيوم.حضروا عصير الكرز الأحمر.يساعد على خسارة الوزنيعتبر الكرز من الفاكهة القليلة بالسعرات كما أنه يحتوي الالياف التي تساعد على خسارة الوزن اذ تساعدنا على الشعور بالامتلاء ما يجنبنا تناول سعرات إضافية. (اطيب طيخة)