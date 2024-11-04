علامات وأعراض صحية لا يجب تجاهلها.. ما هي؟

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قد يكون من الصعب معرفة الوقت المناسب لطلب الرعاية الطبية، لذا إليك فيما يلي قائمة بسبعة أعراض تستوجب الانتباه.- فقدان الوزن غير المبرر: يمكن أن يكون فقدان الوزن دون محاولة منك لإنقاصه علامة على مشكلة صحية. فقد يكون الانخفاض غير المبرر في الوزن ناتجاً عن عدد من الحالات.ومن بين هذه الحالات: زيادة نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو داء السكري أو الاكتئاب أو مرض بالكبد أو السرطان أو الاضطرابات التي تؤثر على امتصاص جسمك للعناصر المغذية (اضطرابات سوء الامتصاص).فإذا فقدت أكثر من 5% من وزن جسمك خلال آخر 6 أشهر أو 12 شهراً، فتحدَّث إلى طبيبك.- حمى مستمرة أو شديدة: تؤدي الحُمى فيما يبدو دوراً أساسياً في مكافحة العدوى، وقد يعني استمرارها الإصابة بأحد أشكال العدوى، ومنها عدوى فيروس كورونا. وقد تكون الحُمى أيضاً من بين أعراض الكثير من الأمراض المُعدية الأخرى، من عدوى الجهاز البولي إلى داء السُّل. ويمكن أن تصيب بعض الأدوية بالحُمى.اتصل بطبيبك إذا كانت درجة حرارتك 39.4 درجة مئوية أو أعلى، أو إذا استمرت إصابتك بالحُمى لأكثر من ثلاثة أيام.- ضيق النفَس: يمكن أن ينتج ضيق النفَس عن ممارسة التمارين الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسمنة والتواجد في ارتفاعات شاهقة. وقد يكون ضيق النفَس أيضاً علامة على مشكلة صحية أخرى. ويمكن أن ينتج ضيق النفَس عن عدة أسباب، منها داء الانسداد الرئوي المزمن، أو التهاب القصبات الهوائية، أو الربو، أو التهاب الرئة، أو وجود جلطة دموية في الرئة (الانصمام الرئوي). ومن الأسباب الأخرى مشكلات القلب والرئتين.وربما يكون ضيق النفَس أيضاً مصاحباً لنوبة هلع، وهي عبارة عن نوبة مفاجئة من القلق الشديد الذي يسبب ردود أفعال جسمانية شديدة بينما لا يوجد خطر حقيقي أو سبب واضح له.تغيرات مجهولة السبب في وتيرة التغوط: لا يوجد نمط ثابت في العادة للتغوط، بل تتباين أنماطه تبايناً كبيراً، فاستشر الطبيب في حال لاحظت أي تغيرات غير معتادة أو غير واضحة السبب في التغوط، مثل:براز مصحوب بدم أو أسود أو قطراني اللون.إسهال أو إمساك متواصلَين.ألم مستمر في المعدة.وقد تشير التغيرات في عادات التغوط إلى الإصابة بعدوى بكتيرية، مثل عدوى العطيفة أو السالمونيلا، أو عدوى فيروسية أو طفيلية. ومن الأسباب الأخرى المحتملة للإصابة بهذه الحالة مرض القولون المتهيج وسرطان القولون.الارتباك أو التغيرات الشخصية: احصل على رعاية طبية إذا أصبت بشكل مفاجئ بضعف مهارات التفكير، صعوبة في التركيز والتغيرات السلوكية. قد تكون هذه التغيرات نتيجة للعديد من المشكلات، مثل العدوى أو الجفاف أو ضعف التغذية أو الحالات الصحية العقلية أو الأدوية.- الإحساس بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام: إذا كنت تشعر بالشبع مبكراً عن المعتاد أو بعد أكل كميات أقل من المعتاد، فربما يكون لديك هذا الشعور، المعروف بالشبع المبكر، إلى جانب الشعور بالغثيان أو القيء أو الانتفاخ أو نقصان الوزن. ومن الأسباب المحتملة للشبع المبكر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي المعروف باسم ارتجاع المريء والقرح الهضمية.وفي بعض الحالات، قد يكون السبب مشكلة أكثر خطورة، مثل سرطان المعدة.ومضات من الضوء: قد تكون البقع الساطعة أو ومضات الضوء في بعض الأحيان من مؤشرات الشقيقة (الصداع النصفي). وفي حالات أخرى، يحتمل أن تكون ومضات الضوء المفاجئة من مؤشرات الإصابة بحالة خطيرة تخرج فيها طبقة رقيقة من أنسجة الجزء الخلفي من العين من موضعها (انفصال الشبكية).ويمكن أن تساعد الرعاية الطبية الفورية في منع فقدان البصر الدائم.