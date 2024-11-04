Advertisement

صحة

ما هي أعراض مرض الحثل العضلي الدوشيني؟

Lebanon 24
04-11-2024 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1273185-638663386897416625.jpg
Doc-P-1273185-638663386897416625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الدكتورة أولغا لايشيفا رئيسة قسم إعادة التأهيل بمستشفى الأطفال، أن أولى أعراض الحثل العضلي الدوشيني هو اختلال التوازن العضلي، ما يؤدي إلى خلل في عمل الجهاز العصبي المركزي.
 
وتشير الخبيرة إلى أن تقنيات العلاج الحركي، يتم اختيارها بشكل فردي، وهي وحدها القادرة على حل هذه المشكلة.

ووفقا لها، من العلامات الأخرى التي تشير إلى هذا المرض، المشي على أصابع القدمين. تظهر هذه العلامة بسبب ضعف العضلات التي تثني الركبتين. فإذا لم يخضع المصاب لبرنامج إعادة التأهيل في الوقت المناسب، فإن المرحلة التالية من تطور المرض ستكون فرط الانحناء القطني (Lumbar hyperlordosis)، والمزيد من التشوهات في مظهر الجسم والمشي".

وتشير الخبيرة إلى أن متوسط عمر المصابين بمرض الحثل العضلي الدوشيني عند تشخيصه في روسيا هو 7.5 عام. مشيرة إلى أن أدوية العلاج الستيرويدية والجينية تكون أكثر فعالية عند استخدامها لمدة تصل إلى ست سنوات. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:25 | 2024-11-04
05:10 | 2024-11-04
03:20 | 2024-11-04
00:03 | 2024-11-04
23:00 | 2024-11-03
16:00 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24