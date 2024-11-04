ما هي أعراض مرض الحثل العضلي الدوشيني؟

أعلنت الدكتورة أولغا لايشيفا رئيسة قسم إعادة التأهيل بمستشفى الأطفال، أن أولى أعراض الحثل العضلي الدوشيني هو اختلال التوازن العضلي، ما يؤدي إلى خلل في عمل الجهاز العصبي المركزي.

وتشير الخبيرة إلى أن تقنيات العلاج الحركي، يتم اختيارها بشكل فردي، وهي وحدها القادرة على حل هذه المشكلة.



ووفقا لها، من العلامات الأخرى التي تشير إلى هذا المرض، المشي على أصابع القدمين. تظهر هذه العلامة بسبب ضعف العضلات التي تثني الركبتين. فإذا لم يخضع المصاب لبرنامج إعادة التأهيل في الوقت المناسب، فإن المرحلة التالية من تطور المرض ستكون فرط الانحناء القطني (Lumbar hyperlordosis)، والمزيد من التشوهات في مظهر الجسم والمشي".



وتشير الخبيرة إلى أن متوسط عمر المصابين بمرض الحثل العضلي الدوشيني عند تشخيصه في روسيا هو 7.5 عام. مشيرة إلى أن أدوية العلاج الستيرويدية والجينية تكون أكثر فعالية عند استخدامها لمدة تصل إلى ست سنوات. (روسيا اليوم)