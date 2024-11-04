أعراض سرطان الرئة.. علامات يجب الانتباه لها

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وفي السطور التالية، نوضح لكم أسباب وأعراض سرطان الرئة.أسباب الإصابة بسرطان الرئةالتدخين.التعرض للمواد السامة، مثل الأسبستوس، والزرنيخ، والرادون.تلوث الهواء.أعراض سرطان الرئةالسعال المستمر.زيادة البلغم.ضيق التنفس.الصفير عند التنفس.ألم في الصدر.تغيرات في الأظافر مثل انتفاخها، وزيادة سمكها، وانحنائها إلى الخارج.آلام العظام.فقدان الوزن غير المبرر.نوبات الحمى والتعرق الليلي.صعوبات البلع وبحة في الصوت.الشعور العام بالضعف والتعب.ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم، والعلاج الإشعاعي، أو الكيمائي أو المناعي. (مصراوي)