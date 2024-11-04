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صحة
أعراض سرطان الرئة.. علامات يجب الانتباه لها
Lebanon 24
04-11-2024
|
16:00
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سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، لذا فإن التوعية بأسباب هذا المرض وأعراضه المبكرة تُسهم بشكل كبير في زيادة فرص الشفاء والنجاة.
وفي السطور التالية، نوضح لكم أسباب وأعراض سرطان الرئة.
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أسباب الإصابة بسرطان الرئة
التدخين.
التعرض للمواد السامة، مثل الأسبستوس، والزرنيخ، والرادون.
تلوث الهواء.
أعراض سرطان الرئة
السعال المستمر.
زيادة البلغم.
ضيق التنفس.
الصفير عند التنفس.
ألم في الصدر.
تغيرات في الأظافر مثل انتفاخها، وزيادة سمكها، وانحنائها إلى الخارج.
آلام العظام.
فقدان الوزن غير المبرر.
نوبات الحمى والتعرق الليلي.
صعوبات البلع وبحة في الصوت.
الشعور العام بالضعف والتعب.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم، والعلاج الإشعاعي، أو الكيمائي أو المناعي. (مصراوي)
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