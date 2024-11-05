كم ساعة يحتاج الإنسان للنوم؟

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تقضي ثلث حياتك تقريبًا في النوم، ولكن لا يزال الكثيرون يعانون من مشاكل واضطرابات النوم، كما يعاني الباحثون والخبراء من هذا الأمر بسبب الألغاز المحيطة بكيفية ولماذا ننام وما يحدث لنا أثناء نومنا، في سلسلة "عالم النوم" نتعرف على على أهمية النوم وكم عدد ساعات النوم التي نحتاجها يومياً، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".ما هو النوم؟النوم هو عملية طبيعية في الجسم تسمح لجسمك ودماغك بالراحة، للوهلة الأولى، يبدو النوم بسيطًا، وبالنسبة لمعظم الناس، فهو مجرد مسألة الحصول على الراحة وإغلاق عينيك والانغماس في النوم ولكن على الرغم من مدى بساطته، فإن النوم هو أحد أكثر العمليات الجسدية تعقيدًا وغموضًا.إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو إذا كانت جودة نومك ليست جيدة، فربما ستعرف ذلك من خلال شعورك.فبدون قسط كافٍ من النوم الجيد، لا يمكن لجسمك ودماغك العمل كما ينبغي وهناك مجال كامل من الطب مخصص بالكامل للنوم وعلاج الحالات التي تؤثر عليه أو تعطله يسمى "طب النوم".فوائد النوم للجسميدور جسمك بين اليقظة والنوم طوال اليوم، مع حدوث عمليات معينة فقط عندما تكون نائمًا.عندما تكون نائمًا، "يتوقف" جسمك وتصبح معظم أنظمة الجسم - بما في ذلك دماغك - أقل نشاطًا.تتضمن بعض الأشياء الرئيسية التي تحدث أثناء نومك ما يلي:-الحفاظ على الطاقة وتخزينها. خلال النهار، تستخدم الخلايا في جميع أنحاء جسمك الموارد المخزنة لمواصلة القيام بوظائفها أثناء نومك، يستخدم جسمك طاقة أقل. يتيح ذلك لهذه الخلايا إعادة الإمداد والتخزين لليوم التالي.-الإصلاح الذاتي والتعافي. إن كونك أقل نشاطًا يجعل من السهل على جسمك شفاء الإصابات وإصلاح المشكلات التي حدثت أثناء استيقاظك ولهذا السبب أيضًا يجعلك المرض تشعر بالتعب أكثر وتحتاج إلى مزيد من الراحة.-صيانة الدماغ. أثناء نومك، يقوم دماغك بإعادة تنظيم وفهرسة الذكريات والمعلومات التي تعلمتها. وهذا يشبه قيام أمين المكتبة بفرز الكتب وترتيبها على الرفوف في نهاية اليوم وهذا يجعل الوصول إلى الأشياء التي تتعلمها وتتذكرها واستخدامها أسهل وأكثر كفاءة.ما مقدار النوم الذي تحتاجه؟يختلف النوم من شخص لآخر، يمكن أن تختلف طريقة نوم الأشخاص ومدى احتياجهم إلى حد كبير. كما يمكن أن يتغير عدد ساعات النوم المفيدة لصحتك أثناء حياتك.بشكل عام، تكون ساعات النوم الموصى بها حسب العمر هي:-المواليد الجدد (من الولادة إلى 3 أشهر). بين 14 و17 ساعة.-الرضع (من 4 أشهر إلى 12 شهرًا). بين 12 و16 ساعة (بما في ذلك وقت القيلولة).-الأطفال الصغار (من سن 1 إلى 5 سنوات). بين 10 و14 ساعة (بما في ذلك وقت القيلولة).-الأطفال في سن المدرسة (من سن 6 إلى 12 سنة). من تسع إلى 12 ساعة.-المراهقون (من سن 13 إلى 18 سنة). من ثماني إلى 10 ساعات.-البالغون (18 عامًا فأكثر). من سبع إلى تسع ساعات.-تنطبق هذه الكميات من النوم على معظم الأشخاص، لكنها ليست عالمية يحتاج بعض الأشخاص إلى مزيد من النوم، ويحتاج آخرون إلى أقل.قد تكون الاختلافات في مقدار النوم الذي تحتاجه وراثية. على سبيل المثال، يمكن لبعض الأشخاص أن يرثوا سمة "قلة النوم" من أحد الوالدين.يمكن أن تؤثر الظروف الشخصية وحالتك الصحية أيضًا على مقدار النوم الذي تحتاجه.قد يحتاج الأشخاص المرضى أو المتعافين من إصابة أو إجراء طبي إلى النوم أكثر غالبًا ما تحتاج النساء الحوامل إلى مزيد من النوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى أيضًا.