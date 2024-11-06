Advertisement

صحة

تناول الزبيب بانتظام مهمّ لصحتك.. والسبب؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1274058-638664764948704637.jpeg
Doc-P-1274058-638664764948704637.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الدكتور فلاديمير لوغينوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أنه يجب تناول الزبيب بانتظام لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية ومضادات أكسدة ضرورية لعمل أجهزة الجسم المختلفة.

ووفقا له، يعتبر الزبيب مصدرا ممتازا للطاقة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وبصورة خاصة على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على الفيتامينات بما فيها فيتامين К وفيتامينات مجموعة В وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والبورون. أي هو مفيد لصحة العظام أيضا.
Advertisement

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والشيخوخة. كما أنه يساعد على تحسين عملية الهضم لأنه يحتوي على الألياف الغذائية الضرورية لتمعج الأمعاء.

ووفقا له، تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن حالة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف الغذائية.

ويؤكد الطبيب، أنه على الرغم من هذه الفوائد العديدة للزبيب، يجب تناوله باعتدال لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ويشمل هذا بصورة خاصة مرضى السكري ومن يحاول الحفاظ على رشاقة جسمه.

ووفقا له، يمكن أن يسبب السكر الموجود في الزبيب تسوس الأسنان خاصة إذا لم تنظف بعد تناوله. وينصح باستشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2024-11-05
14:00 | 2024-11-05
12:38 | 2024-11-05
10:15 | 2024-11-05
08:12 | 2024-11-05
04:19 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24