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صحة
تناول الزبيب بانتظام مهمّ لصحتك.. والسبب؟
Lebanon 24
06-11-2024
|
00:53
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أكد الدكتور فلاديمير لوغينوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أنه يجب تناول الزبيب بانتظام لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية ومضادات أكسدة ضرورية لعمل أجهزة الجسم المختلفة.
ووفقا له، يعتبر الزبيب مصدرا ممتازا للطاقة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وبصورة خاصة على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على الفيتامينات بما فيها فيتامين К وفيتامينات مجموعة В وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والبورون. أي هو مفيد لصحة العظام أيضا.
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وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والشيخوخة. كما أنه يساعد على تحسين عملية الهضم لأنه يحتوي على الألياف الغذائية الضرورية لتمعج الأمعاء.
ووفقا له، تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن حالة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف الغذائية.
ويؤكد الطبيب، أنه على الرغم من هذه الفوائد العديدة للزبيب، يجب تناوله باعتدال لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ويشمل هذا بصورة خاصة مرضى السكري ومن يحاول الحفاظ على رشاقة جسمه.
ووفقا له، يمكن أن يسبب السكر الموجود في الزبيب تسوس الأسنان خاصة إذا لم تنظف بعد تناوله. وينصح باستشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي.
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