كيف تحافظ على صحة العيون؟

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يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع طبيب العيون الخاص بك باكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر والحفاظ على صحة عينيك، أوضح التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، أنه مع التقدم في السن، تخضع العين لتغييرات طبيعية يمكن أن تؤثر على الرؤية وصحة العين بشكل عام، والحماية من آثار الشيخوخة لا تقتصر على الحفاظ على الرؤية، بل إنها تتعلق بالحفاظ على جودة حياتنا واستقلالنا مع تقدمنا في العمر.وهناك خطوات بسيطة ولكنها فعّالة يمكننا اتخاذها لإبطاء هذه العملية والحفاظ على صحة البصر .نصائح عليك اتباعها للحفاظ على عينيك مع تقدم العمر، وهي:- ارتدِ النظارات الشمسيةاحمِ عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بارتداء نظارات شمسية توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية. يمكن أن يساعد هذا في منع إعتام عدسة العين والضمور البقعي.- استخدم الدموع الاصطناعيةلمكافحة الجفاف، استخدم قطرات ترطيب العين بانتظام ، خاصة إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً أمام الشاشات أو في بيئات جافة.- حافظ على نظام غذائي صحيتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. يمكن للأطعمة الغنية بفيتامينات أ، ج، هـ، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، أن تدعم صحة العين. فكر في الخضروات الورقية والجزر والمكسرات والأسماك.- حافظ على رطوبة جسدكاشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك وعينيك. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى جفاف العينين والشعور بعدم الراحة.- ممارسة قاعدة 20-20-20لتقليل إجهاد العين الناتج عن الشاشات، اتبع القاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.-إجراء فحوصات العين بشكل منتظميمكن أن تساعدك الفحوصات الدورية التي يجريها أخصائي العناية بالعيون على اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر والحفاظ على صحة عينيك. ويمكنهم تقديم نصائح شخصية بناءً على صحة عينيك واحتياجاتك. (اليوم السابع)