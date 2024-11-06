تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.. فوائد صحية مذهلة للفراولة!

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وتتميز بلونها الأحمر وطعمها الحلو، كما أنها غنية فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض.وتقول الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الفراولة إحدى الفواكه الشتوية المفيدة لصحة الجسم لما تحتوي من عناصر غذائية مختلفة بما في ذلك فيتامين سي، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة.وأشارت إلى أن الفراولة لها العديد من الفوائد الصحية وتشمل ما يلي:١- تقوية الجهاز المناعيالفراولة غنية بفيتامين سي وهو مضاد أكسدة ومفيد لتعزيز مناعة الجسم.٢- تحسين صحة القلب: لأنها غنية بالألياف والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب.٣- تحسن صحة الجهاز الهضمي:الفراولة تساعد على حركة الأمعاء لأنها غنية بالألياف، وتمنع الإمساك.٤- تقلل خطر الإصابة بالسرطان.٥- تجدد خلايا البشرة.وأضافت رغم فوائد الفراولة إلا أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها :مرضى حساسية الفراولة.مرضى ضغط الدم لأنها غنية بالأملاح.مرضى حموضة المعدة.الأشخاص الذين يعانون الإسهال.