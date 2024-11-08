أخطاء شائعة عند تناول الفطور يجب تجنبها

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وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ويمكن لوجبتك الصباحية أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومستويات السكر في الدم في وقت لاحق من اليوم، مما يؤثر بدوره على حالتك المزاجية وحيويتك وصحتك العامة، ومع ذلك، فإن تناول وجبة الإفطار لا يجب أن يكون مهمة شاقة، بل يمكن أن يكون ممتعًا ولذيذًا ومشبعًا، خاصة لو تم تناولها بطريقة صحيحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".فيما يلى.. 5 أخطاء يرتكبها الكثيرون عند تناول وجبة الإفطار وطرق إصلاحها:تجاهل وجبة الإفطار تمامًاهناك عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الوجبة الأولى من اليوم، سواء كنت تتخطى وجبة الإفطار لأنك تتبع نظام الصيام المتقطع أو لأنك لا تتناول وجبة الإفطار من الأساس، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم، وفي الليل، يكون الجسم في حالة نهم لتناول السكريات، لذلك، فإن تناول وجبة الإفطار أمر ضروري، وبالإضافة إلى منع انخفاض سكر الدم والخمول والإفراط في تناول الطعام طوال اليوم، إلا أنها تُسرع أيضًا من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.لذلك، خصص وقتًا لتناول وجبة إفطار متوازنة غنية بالبروتين والحبوب بجانب بعض الخضراوات.التخلص من الأليافتقلل الألياف من نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، كما تعمل على تعزيز صحة الأمعاء، ومع ذلك، قد لا تزال تعاني من نقص الكمية اليومية المطلوبة حتى لو كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية، حيث يحتاج الشخص البالغ في المتوسط ما بين 25 و38 غرامًا من الألياف يوميًا، حيث ستشعر بالشبع بعد تناول وجبة إفطار غنية بالألياف، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم يليه انخفاض حاد.تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والمكسرات وبذور الشيا والكتان والفواكه والخضراوات، قبل الغداء والعشاء.شراء وجبة الإفطار من السوبر ماركتيُعد دقيق الشوفان الفوري والكعك والحبوب والفطائر التي يتم شراؤها من السوبر ماركت، من الأمثلة الشائعة على وجبات الإفطار منخفضة البروتين وعالية السكر والتي تجعلك تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكر وانخفاض مستويات الطاقة طوال اليوم.تناول العصائرإن تناول العصائر، حتى عصير الفاكهة الطازج، يفتقر إلى الألياف، وهذا لا يعني أن العصير يفتقر إلى العناصر الغذائية، ولكنه يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تخليق الأنسولين، وقد يترتب على ذلك زيادة الوزن.(اليوم السابع)