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صحة

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر يوميًا

Lebanon 24
08-11-2024 | 04:20
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لقد زاد اتجاه شرب الشاي الأخضر بشكل كبير في الوقت الحاضر. سواء كان ذلك لعلاج حالات مثل الكبد الدهني أو تعزيز صحة البشرة أو العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها هذا المشروب، وأصبح الشاي الأخضر خيارًا رائعًا، كما يعتبر معظم الناس هذا المشروب فعالًا للغاية لفقدان الوزن.
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يعتقد الخبراء أنه يحسن الجهاز الهضمي من خلال تعزيز معدل التمثيل الغذائي، لذلك يوصون بتناول هذا المشروب الصحي بانتظام، ومع ذلك، تثار العديد من الأسئلة حول الاستهلاك الصحيح للشاي الأخضر، وأحد الأسئلة المهمة هو حول تأثيره على الصحة عند استهلاكه يوميًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".
يرتكب معظم الناس عدة أخطاء دون قصد أثناء شرب الشاي الأخضر.. وفيما يلى.. بعض الأخطاء الشائعة والنصائح المهمة لتناول الشاى الأخضر دون الإضرار بصحتك:
  يوصى الخبراء بتناوله فى فصل الشتاء، ولكن مع مراعاة عدم الإفراط، بحد أقصى كوبين يوميًا.
 يجب عدم الإفراط في تناول الشاي الأخضر في الصيف فقد يؤدي إلى نزيف الأنف أو آثار جانبية أخرى لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب عدم الإفراط فيه، حيث يستهلك البعض أكوابًا متعددة على أمل الحصول على فوائد إضافية، لكن هذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.
 لا تمزجه مع مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين، حيث يشرب الكثير من الناس الشاي أو القهوة مع الشاي الأخضر طوال اليوم، وهو ما يعتبره الخبراء خطئًا فادحًا، وقد تضر هذه العادة بجسمك بدلاً من أن تفيده.
 تجنبه إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الحموضة، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من عسر الهضم، فإن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من حالتك سوءًا.

في المقابل.. ما هي فوائد تناول الشاى الأخضر؟
 يقول الخبراء إنه عند تناول الشاي الأخضر بوعى، فإن أكبر فائدة قد يحققها هي إدارة الوزن، وذلك من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي بما يفيد صحة الجهاز الهضمي.
يعتقد الخبراء أيضًا أن شرب الشاي الأخضر يوميًا لمدة شهر، يمكن أن يكون له نتائج إيجابية على صحة بشرتك، ويعزز تناغم لون البشرة، ويجعلها تبدو أكثر صحة وإشراقة.
يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في التحكم في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، يجب على مرضى السكري دمج الشاي الأخضر في روتينهم فقط بناءً على نصيحة الطبيب. (اليوم السابع)
 
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