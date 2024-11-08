اكتشف.. هذا هو سبب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة

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هل الشعر الأبيض طبيعي؟قد تلاحظ ترققًا في مناطق معينة من رأسك، أو قد يتغير لون شعرك من لونه الأصلي إلى الرمادي أو الأبيض.يحتوي جسمك على بصيلات شعر، وهي أكياس صغيرة تصطف على خلايا الجلد، تحتوي بصيلات الشعر على خلايا صبغية تعرف باسم الميلانين.تعطي هذه الخلايا لشعرك لونه ولكن بمرور الوقت، يمكن أن تفقد بصيلات الشعر الصبغة، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.لماذا يشيب بعض الناس في سن مبكرة؟يظهر الشعر الأبيض بشكل ملحوظ أكثر لدى الأشخاص ذوي لون الشعر الداكن، على الرغم من أن الشعر الأبيض هو سمة من سمات الشيخوخة، إلا أن خصلات الشعر عديمة اللون يمكن أن تظهر في أي عمر - حتى أثناء وجودك في المدرسة الثانوية أو الجامعة.إذا كنت مراهقًا أو في العشرينات من عمرك، فقد تجد خصلة أو أكثر من الشعر الأبيض، قد تكون هناك طرق لاستعادة التصبغ، لكن ذلك يعتمد على السبب، فيما يلي الأسباب الشائعة للشعر الأبيض المبكر وفقاً لموقع health line الطبي.- الوراثةإذا لاحظت ظهور شعر أبيض في سن مبكرة، فمن المحتمل أن يكون والديك أو أجدادك قد ظهر لديهم أيضًا شعر رمادي أو أبيض في سن مبكرة.لا يمكنك تغيير الجينات، ولكن إذا لم يعجبك مظهر شعرك الرمادي، يمكنك دائمًا صبغ شعرك.- الإجهاديمكن أن تشمل عواقب الإجهاد المزمن ما يلي:مشاكل النومقلقتغير في الشهيةارتفاع ضغط الدميمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على شعرك، وجدت دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة nature، علاقة بين الإجهاد واستنزاف الخلايا الجذعية في بصيلات شعر الفئران لذلك، إذا لاحظت زيادة في عدد خصلات الشعر الأبيض لديك، فقد يكون الإجهاد هو السبب.قد تفسر هذه النظرية أيضًا سبب ظهور بعض القادة العالميين على أنهم يتقدمون في العمر أو يصبحون ذوي شعر رمادي بشكل أسرع أثناء وجودهم في منصبهم.- أمراض المناعة الذاتيةيمكن أن يتسبب مرض المناعة الذاتية أيضًا في ظهور الشعر الأبيض المبكر.يحدث هذا عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا، في حالة الثعلبة والبهاق، يمكن للجهاز المناعي مهاجمة الشعر ويسبب فقدان الصبغة.- اضطرابات الغدة الدرقيةقد تكون التغيرات الهرمونية الناجمة عن مشكلة في الغدة الدرقية - مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية - مسؤولة أيضًا عن الشعر الأبيض المبكر.الغدة الدرقية عبارة عن غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة رقبتك، تساعد على التحكم في العديد من وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي، وتؤثر أيضاً على لون شعرك، إذ إن فرط نشاطها أو قصورها يدفع الجسم لإنتاج كمية أقل من الميلانين.- نقص فيتامين ب 12يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في جسمك، فهو يمنحك الطاقة، ويساهم في نمو الشعر الصحي ولونه.ويرتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمى فقر الدم الخبيث، وهو عندما لا يستطيع جسمك امتصاص كمية كافية من هذا الفيتامين. (مصراوي)