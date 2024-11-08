تحارب السرطان وتقوي المناعة.. إليكم 5 أطعمة مهمة

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ربطت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة العلاقة بين مرض السرطان ونوعيّة الأطعمة التي نتناول، بالتالي تعزّزت التوعية حول هذا الموضوع بشكل لافت بعدما أكّد الخبراء أن المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة يمكنها أن تقوي مناعة الجسم وتساهم في الوقاية من الأمراض الخطيرة.أدخلوا هذه الأطعمة إلى حميتكم الغذائية الصحية1- الزنجبيلحضروا مشروب زنجبيل وليمون وعسل، فالزنجبيل يعمل على تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية. وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن هذا المكوّن يساهم في مكافحة سرطان المبيض، كما أنه يقي من سرطان البروستات ويمنع ظهور سرطان القولون والمستقيم والرئة والثدي والبشرة والبنكرياس.2- الثومللثوم فوائد فاقت كل التّوقعات فهو يحتوي مكوّنات، مثل الكبريت، الأرجينين، السّكريات قليلة السّوائل، الفلافونويد والسيلينيوم، التي تعتبر مفيدة للحد من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.3- الطماطمتعد الطماطم مصدرًا مهمًا لمركّب الليكوبين، وهو مضاد قوي للأكسدة بحيث يساعد على مكافحة السرطان، من خلال تعزيز الجهاز المناعي وحماية خلايا الجسم من التلف. بالتالي تعتبر الطماطم من أهم الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، لذا فهي فعّالة بشكل كبير في حماية الجسم من الأمراض بما في ذلك مرض السرطان.4- الرمانيعتبر الرمان من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تعمل على الحد من مخاطر سرطان البروستات بشكل أساسي .كذلك تضم هذه الفاكهة مزيجًا من الفينولات، الفلافونويد، الأنثوسيانين والتانينات، وتساعد على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم.5- الخضروات الصليبيةتحتوي الخضروات الصليبية، ومنها البروكلي والقرنبيط واللفت، عناصر غذائية مفيدة، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك والمنغنيز، وتضم مركّب السلفورافان بالتالي تعمل هذه الأطعمة على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.أطعمة أخرى تساهم في الوقاية من مرض السرطانالفواكه المجففةالذرةحليب اللوزالجوززيت الزيتونالخيارالبصل.الأفوكادوالموزالعنبالبطيخنصائح لا تتجاهلوهااتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا يضم الحبوب، الخضراوات، الفواكه والبقوليات.تجنبوا تناول الأطعمة التي تحتوي سعرات حرارية عالية ولا تكثروا من تناول المشروبات الغازية الغنية بالسكر.تناولوا كميات قليلة من أنواع اللحوم الحمراء وابتعدوا عن تناول اللحوم المصنّعة.تجنبوا تناول الأطعمة التي تضمّ المواد الحافظة.قلّلوا من استهلاك الملح.مارسوا التمارين الرياضية بانتظام. (أطيب طيخة)