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صحة

لماذا يجب أن تتناول ملعقتين من زيت الزيتون يوميًا؟

Lebanon 24
08-11-2024 | 23:00
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زيت الزيتون من أنواع الزيوت الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن.

ووفقا لموقع "Living Strong"، فإن الاستهلاك المعتدل لزيت الزيتون البكر الممتاز، بمقدار ملعقتين كبيرتين يوميا، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.
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و ينصح باختيار زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يتميز برائحته القوية ونكهته المميزة، لضمان الحصول على أقصى استفادة من فوائده الصحية.

وزيت الزيتون البكر الممتاز أفضل أنواع زيت الزيتون، حيث يتم استخراجه من خلال عملية عصير الزيتون على البارد دون أي معالجة أو تكرير، ما يحافظ على مركباته الطبيعية ومضادات الأكسدة مثل "هيدروكسي تيروسول".

و أظهرت الدراسات أن هذه المركبات تساعد في منع انسداد الشرايين، ومقاومة التهاب عضلة القلب، والوقاية من السرطان وتصلب الشرايين.

و يمتاز أيضاً باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E، مقارنة بأنواع زيت الزيتون الأخرى التي تخضع لعمليات تكرير أو تُستخرج من العصرة الثانية.

لذا، يُنصح بتناول ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الممتاز يومياً للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والاستفادة من فوائده الصحية المتعددة. (مصراوي) 
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