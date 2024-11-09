ما هي أسباب ألم الصدر عند السعال؟ دراسة تجيب

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يشعر البعض بألم في الصدر عند السعال. فما أسباب ذلك؟للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن الشعور بألم في الصدر عند السعال له أسباب عدة، أبرزها التهاب الشعب الهوائية الحاد، والسعال الديكي، والربو، والتهاب الجنبة (البطانة المحيطة بالرئة)، والالتهاب الرئوي، والانسداد الرئوي واسترواح الصدر (انكماش الرئتين).وتشمل الأسباب أيضاً مرض الارتجاع المريئي، وأمراض القلب والأورام، بالإضافة إلى الإصابات مثل كسور الضلوع.وأشارت الجمعية إلى أن الشعور بألم في الصدر عند السعال يستلزم على أية حال استشارة الطبيب، مشددة على ضرورة القيام بذلك على وجه السرعة، إذا كان الألم مصحوباً بأعراض أخرى مثل البلغم الدموي ومشاكل التنفس والصفير المصاحب للتنفس والحمى الشديدة والقشعريرة، بالإضافة إلى التعب الشديد والشعور العام بالإعياء.