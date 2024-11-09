Advertisement

صحة

ما هي أسباب ألم الصدر عند السعال؟ دراسة تجيب

Lebanon 24
09-11-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1275641-638667346816944535.jpg
Doc-P-1275641-638667346816944535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشعر البعض بألم في الصدر عند السعال. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن الشعور بألم في الصدر عند السعال له أسباب عدة، أبرزها التهاب الشعب الهوائية الحاد، والسعال الديكي، والربو، والتهاب الجنبة (البطانة المحيطة بالرئة)، والالتهاب الرئوي، والانسداد الرئوي واسترواح الصدر (انكماش الرئتين).
Advertisement
وتشمل الأسباب أيضاً مرض الارتجاع المريئي، وأمراض القلب والأورام، بالإضافة إلى الإصابات مثل كسور الضلوع.
وأشارت الجمعية إلى أن الشعور بألم في الصدر عند السعال يستلزم على أية حال استشارة الطبيب، مشددة على ضرورة القيام بذلك على وجه السرعة، إذا كان الألم مصحوباً بأعراض أخرى مثل البلغم الدموي ومشاكل التنفس والصفير المصاحب للتنفس والحمى الشديدة والقشعريرة، بالإضافة إلى التعب الشديد والشعور العام بالإعياء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2024-11-09
01:00 | 2024-11-09
00:00 | 2024-11-09
23:00 | 2024-11-08
16:00 | 2024-11-08
14:00 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24