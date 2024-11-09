كيف يفاقم نقص الفيتامينات متلازمة "تململ الساقين"؟

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وفي مقطع فيديو على حسابه بمنصة تيك توك، قال الدكتور أحمد إنه في حين أن سبب RLS غالبًا ما يكون غير واضح، فإن نقص المعادن والفيتامينات يمكن أن يلعب دورًا، موضحًا أن "أعراض تململ الساقين يمكن أن تتنوع من إزعاج خفيف إلى الاكتئاب والقلق وقلة النوم".وأشار الدكتور أحمد إلى أنه "من الصعب جدًا تشخيص متلازمة RLS، ولكن يمكن التشخيص من خلال المعايير التالية:• الرغبة الشديدة في تحريك الساقين والتي ربما تكون مرتبطة بمشاعر غير سارة مثل الوخز والشعور بآلام حادة أسفل الساقين.• الأعراض أسوأ بكثير عندما يكون الشخص في حالة راحة أو مستلقيًا.• الأعراض تتحسن جزئيًا أو كليًا عندما يبدأ الشخص في الحركة أو المشي.• الأعراض تصبح أسوأ بكثير في الليل.• عدم العثور على سبب آخر في فحص الدم أو الفحص البدني أو في تاريخ المرضي.وشرح الدكتور أحمد أن RLS هو اضطراب عصبي يؤدي إلى شعور بعدم الراحة في الساقين وحاجة ماسة لتحريكهما. يمكن أن تؤثر هذه الحالة بشكل كبير على النوم وعادة ما تستمر مدى الحياة، على الرغم من توفر العلاجات لتخفيف الأعراض.وقال الدكتور أحمد إن هناك "بعض الأشياء المعروف أنها تزيد الأمر سوءًا أو يمكن أن يسببه نقص الحديد، أو نقص فيتامين B12، أو الحمل، أو بعض الأدوية".وأكد على أهمية علاج أي أسباب معروفة، وأوضح أن الأطباء قد يصفون الأدوية إذا استمرت الأعراض الشديدة بعد معالجة عوامل أخرى.ويستطيع الطبيب تشخيص متلازمة تململ الساقين RLS بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي والتاريخ العائلي والفحص البدني ونتائج الاختبارات.