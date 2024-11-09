Advertisement

صحة

كيف يفاقم نقص الفيتامينات متلازمة "تململ الساقين"؟

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1275867-638667781780342062.png
Doc-P-1275867-638667781780342062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن إلى تفاقم متلازمة تململ الساقين، بحسب ما نشره موقع Surrey Live، وسلط الدكتور عاصف أحمد، طبيب مقيم في المملكة المتحدة، الضوء على الارتباط المحتمل بين انخفاض مستويات فيتامين B12 أو الحديد ومتلازمة تململ الساقين، التي يُشار إليها اختصارًا بـRLS.
Advertisement

وفي مقطع فيديو على حسابه بمنصة تيك توك، قال الدكتور أحمد إنه في حين أن سبب RLS غالبًا ما يكون غير واضح، فإن نقص المعادن والفيتامينات يمكن أن يلعب دورًا، موضحًا أن "أعراض تململ الساقين يمكن أن تتنوع من إزعاج خفيف إلى الاكتئاب والقلق وقلة النوم".

وأشار الدكتور أحمد إلى أنه "من الصعب جدًا تشخيص متلازمة RLS، ولكن يمكن التشخيص من خلال المعايير التالية:

• الرغبة الشديدة في تحريك الساقين والتي ربما تكون مرتبطة بمشاعر غير سارة مثل الوخز والشعور بآلام حادة أسفل الساقين.
• الأعراض أسوأ بكثير عندما يكون الشخص في حالة راحة أو مستلقيًا.
• الأعراض تتحسن جزئيًا أو كليًا عندما يبدأ الشخص في الحركة أو المشي.
• الأعراض تصبح أسوأ بكثير في الليل.
• عدم العثور على سبب آخر في فحص الدم أو الفحص البدني أو في تاريخ المرضي.

وشرح الدكتور أحمد أن RLS هو اضطراب عصبي يؤدي إلى شعور بعدم الراحة في الساقين وحاجة ماسة لتحريكهما. يمكن أن تؤثر هذه الحالة بشكل كبير على النوم وعادة ما تستمر مدى الحياة، على الرغم من توفر العلاجات لتخفيف الأعراض.

وقال الدكتور أحمد إن هناك "بعض الأشياء المعروف أنها تزيد الأمر سوءًا أو يمكن أن يسببه نقص الحديد، أو نقص فيتامين B12، أو الحمل، أو بعض الأدوية".

وأكد على أهمية علاج أي أسباب معروفة، وأوضح أن الأطباء قد يصفون الأدوية إذا استمرت الأعراض الشديدة بعد معالجة عوامل أخرى.

ويستطيع الطبيب تشخيص متلازمة تململ الساقين RLS بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي والتاريخ العائلي والفحص البدني ونتائج الاختبارات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-11-09
07:16 | 2024-11-09
05:00 | 2024-11-09
03:00 | 2024-11-09
01:00 | 2024-11-09
00:00 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24