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صحة
ما كمية الماء التي تحتاجها أجسامنا؟
Lebanon 24
10-11-2024
|
06:57
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أشارت الدكتورة لاريسا غبدولخاكوفا إلى أن الماء عنصر أساسي في جسم الإنسان، ويشكل حسب العمر ما بين 60-80 بالمئة من وزن الجسم، ونقصه يسبب التورم، أما كثرته فزيادة الوزن.
وقالت: "يتكون جسم الإنسان من الماء. الدم سائل مائي، والدماغ من دهون وماء. الماء موجود في كل عضو وكل خلية، لذلك يلعب الماء دورا رئيسيا في العديد من العمليات في الجسم، وتوازنه المثالي في الجسم يساعد على تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض".
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ووفقا لها، كلما تقدم الإنسان في السن، كلما فقد كمية أكبر من الماء، ما يؤثر سلبا على صحته.
وأضافت: "لذلك، إذا كان الشخص يرغب في تحسين صحته، والتخلص من الوزن الزائد، ومن السموم، فعليه أن يبدأ بشرب الماء، حيث ينصح بشرب الماء الدافئ في الصباح وطوال اليوم قبل وبعد الوجبات. وعند ممارسة تدريبات اللياقة البدنية، فعليه شرب الماء أثناء التدريب وبعده، ولكن على رشفات صغيرة".
وأشارت الخبيرة، إلى أن كمية الماء التي يجب أن يشربها الشخص في اليوم هي بمعدل 30-40 مللترا لكل كيلوغرام من وزنه.
وقالت: "يمكن شرب المياه المعدنية أيضا، ولكن باعتدال، حيث ينصح بعدم شرب أكثر من كوبين منها في اليوم. أما إذا كان الشخص لا يرغب بشرب الماء العادي، فيمكنه إضافة ليمون أو نعناع أو إكليل الجبل وغيرها لتحسين المذاق". (روسيا اليوم)
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