علامة مبكرة على الخرف.. تظهر في العين قبل فقدان الذاكرة

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الخرف مجموعة من الحالات المعروفة بأعراض تشمل فقدان الذاكرة والصعوبات الإدراكية والسلوك المتغير، ومع ذلك، كشف أحد الخبراء عن أن علامات الخرف يمكن أن تظهر في أعيننا قبل فقدان الذاكرة، بحسب موقع تايمز ناو.وأكد الخبراء أنه من الضرورى مواكبة مواعيد فحص العيون المنتظمة، حيث يعتقد بعض الناس أن زيارة طبيب العيون ضرورية فقط إذا كنت تعاني من حالة في العين أو تحتاج إلى تصحيح الرؤية.قد لا يكون فقدان الذاكرة هو "العرض الأول" للخرف الذي يعاني منه الناس لكن قد تشير تغييرات الرؤية مثل صعوبة تقييم المسافات أو التمييز بين الألوان والتباينات إلى مشكلات الإدراك البصري المرتبطة بالخرف.علاوة على ذلك، قد تشير صعوبة القراءة أو تماسك الكتابة – فهم ما يُقرأ، أو كتابة الأفكار بدقة، أو تفسير الرموز والأرقام - أيضًا إلى مشاكل معرفية.وفي إطار دعم أهمية الكشف المبكر، أظهرت دراسة أجراها معهد ويل لعلوم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن فحوصات الشبكية قد تحدد التغيرات المهمة في الأوعية الدموية التي تشير إلى مرض الزهايمر في وقت مبكر.وأكدت فاني إلاهي، قائدة فريق البحث، على الصلة بين الرؤية والمرض، مشيرة إلى أن "الخطر الجيني الأكثر انتشارًا لمرض الزهايمر هو أحد متغيرات جين APOE، المعروف باسم APOE4.ما زلنا لا نفهم تمامًا كيف يزيد هذا المتغير من خطر تنكس الدماغ، لكننا نعلم فقط أنه يفعل ذلك، وأن هذا الخطر يتعدل حسب الجنس والعرق وأسلوب الحياة.يوفر بحثنا رؤى جديدة حول كيفية تأثير APOE4 على الأوعية الدموية وقد يوفر مسارًا للمضي قدمًا في الكشف المبكر عن الأمراض العصبية التنكسية.تحدد هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر علامات الخرف شيوعًا على أنها فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز ومشاكل في أداء المهام اليومية المعتادة مثل الارتباك بشأن العملة الصحيحة عند التسوق وصعوبة متابعة المحادثات أو العثور على الكلمة الصحيحة والارتباك بشأن الوقت والمكان وتغيرات المزاج. (اليوم السابع)